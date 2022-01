Cravate Raiders – Chargers; comment ça pourrait jouer

De loin, le scénario le plus amusant de la mémoire récente de la NFL pourrait être sur nous dimanche soir.

Si les Colts d’Indianapolis perdent d’une manière ou d’une autre contre les Jaguars de Jacksonville au cours de la semaine 18, alors théoriquement, les Raiders de Las Vegas et les Chargers de Los Angeles – qui s’affronteront dimanche soir – pourraient ÉGALEMENT ET LES DEUX ENTRER EN POST-SAISON.

Notre Blake Schuster l’a surnommé le Chaos Parlay, que j’adore. C’est un scénario fou à méditer : les Colts perdent, puis le monde se met à l’écoute pour regarder deux équipes s’agenouiller pour se diriger vers les séries éliminatoires.

Mais cela arriverait-il vraiment ? Décomposons ce qui pourrait réellement arriver :

1 Scénario 1 : Ils jouent pour gagner la partie



C’est certainement ce qui va se passer.

Tout d’abord, il n’y a aucune chance que les Colts perdent contre les Jaguars, n’est-ce pas ?

Mais disons qu’ils le font. Les menaces – implicites ou non – du bureau de la ligue de la NFL pour une fête à genoux suffiraient à annuler toute tentative délibérée de s’attacher volontairement. Imaginez-vous en train de regarder un match et de voir deux équipes s’entendre pour faire pencher la situation en leur faveur.

Pas. Événement.

Mais jouons cela, parce que c’est amusant.

2 Scénario 2 : Ils s’agenouillent pendant tout le match



Ce serait l’un des grands moments sportifs de tous les temps sur les réseaux sociaux. Imaginez-vous en train de regarder, impuissants, Derek Carr et Justin Herbert s’agenouiller à tour de rôle. Faire mousser, rincer, répéter. Le jeu se termine dans deux heures, dont une mi-temps au cours de laquelle les têtes parlantes NBC EXPLOSENT.

Je veux tellement ça. Mais il doit y avoir des lois dans le règlement de la NFL qui empêchent ce scénario, n’est-ce pas ?

3 Scénario 3 : L’agenouillement commence, mais la ligue intervient



Carr s’agenouille quatre fois… puis Herbert récupère le ballon et s’agenouille une fois. Du coup, les officiels sifflent, agitent les mains, se blottissent, se dirigent vers la touche, enfilent le casque avec Roger Goodell qui leur crie dans les oreilles…

Et c’est fini. Les deux équipes sont disqualifiées et la NFL les exclut des séries éliminatoires.

C’est le scénario « il y aura des poursuites ». Les détenteurs d’abonnements de saison ont un recours collectif, les deux franchises poursuivent, les parieurs appellent avec colère les paris sportifs. C’est le chaos !!!

4 Scénario 4 : La double croix de Las Vegas



C’est l’échange qui a inspiré ce post. Et si les Raiders et les Chargers acceptaient secrètement de s’agenouiller (c’est de la collusion, ce n’est pas possible mais encore une fois, amusons-nous ici)…

Quel jour ce serait.

5 Scénario 5 : S’ils sont à égalité en retard ? Faisons en sorte que cela ressemble à ce que nous essayons



OK, disons que c’est 28-28 avec sept minutes à jouer (et encore une fois, cela suppose une victoire des Jags plus tôt dans la journée). Il pourrait y avoir un certain agenouillement jusqu’aux heures supplémentaires… mais que se passe-t-il s’ils continuent à jouer et que Hunter Renfrow laisse « accidentellement » tomber une passe clé au troisième but ? Et si Austin Ekeler tâtonnait « accidentellement » ? Et s’ils jouaient vraiment prudemment en prolongation ?

S’il y a égalité, toutes les personnes impliquées peuvent dire qu’il n’y a pas eu de collusion ou de manque d’efforts ! Déni plausible POUR LA GAGNE !