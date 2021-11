Crawford a éliminé et a montré sa qualité

Terence Crawford est allé au-delà de toutes les chances et a remporté avec autorité ce combat dont il avait besoin pour gagner avec autorité. Il a éliminé Porter au 10e et a rappelé à Spence qui est le poids welter n ° 1.

Le combat a rempli l’itinéraire imaginé, Shawn Porter devenant agressif et Crawford ayant du mal à s’adapter à un combat inconfortable. Au cours de la première mi-temps, ils ont alterné le contrôle du combat, qui était enchevêtré, avec de nombreuses égalités, avec le volume et la précision frappants de Porter ainsi que la précision de Crawford.

À partir de la sixième, le combat est devenu émotionnel et, comme prévu, la meilleure boxe de Crawford l’a emporté. Le champion WBO détruisait lentement Porter avec sa punition dans la zone médiane, travaillant sous les angles et contrôlant ses attaques sur sa meilleure distance. Au 10e, il l’a mis deux fois sur le tapis et le coin de Porter a justement décidé d’arrêter le combat. Ce qui allait arriver était un massacre.

