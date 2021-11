Crawford contre Porter sera rempli de prétendants et d’étoiles montantes au Mandalay Bay à Las Vegas

LAS VEGAS (4 novembre 2021) – Il y aura de nombreuses batailles de sauvegarde passionnantes le samedi 20 novembre à la Michelob ULTRA Arena de Mandalay Bay à Las Vegas.

Deux combats de poids moyens à enjeux élevés et un combat 50-50 entre des poids légers invaincus comprendront les combats de sauvegarde PPV qui seront mis en vedette par le combat des super poids welters entre le champion du monde invaincu de la WBO Terence « Bud » Crawford et l’ancien double poids welter « Showtime » champion du monde Shawn Porter.

Dans la bataille de co-métrage, et dans un éliminateur de titre mondial des poids moyens de l’IBF en 12 rounds, vous verrez le médaillé d’argent olympique brésilien de 2012 Dodge « La Pantera » Falcao affronter Patrice Volny, invaincu.

La télédiffusion PPV comprend également une bataille de poids moyens de 10 rounds entre l’étoile montante Janibek « Qazaq Style » Alimkhanuly et l’ancien champion du monde Hassan N’Dam, et un duel léger de huit rounds entre les perspectives invaincues Raymond. Danger « Muratlla et Steven » The Hitman » Ortiz.

Présenté par Top Rank et TGB Promotions, Crawford-Porter sera un PPV de Top Rank exclusivement sur ESPN + aux États-Unis à 21 h HE / 18 h HP. Les billets restants sont toujours disponibles et peuvent être achetés en visitant AXS.com.

Avant la télédiffusion PPV, une attraction spéciale poids plume préparera le terrain. L’ancien champion du monde junior poids plume Isaac « Royal Storm » Dogboe affrontera le double challenger pour le titre Christopher « Smurf » Diaz dans un combat poids plume de 10 rounds. Le match Dogboe-Diaz sera diffusé en direct sur ESPN2 et ESPN + à 19 h HE / 16 h HP.

D’autres combats préliminaires undercard seront annoncés sous peu.

Falcao (28-0, 20 KOs) est un professionnel de sept ans qui a signé avec Top Rank après les Jeux olympiques de 2012. Le gaucher de 31 ans a régulièrement grimpé dans le classement mondial et a éliminé cinq ennemis consécutifs remontant à à 2019. Lors de sa dernière sortie, il a arrêté l’ancien challenger pour le titre mondial Artur Akavov en quatre rounds. Volny (16-0, 10 KOs), de Montréal, Canada, a combattu tous ses combats professionnels dans son pays d’origine et vient de sortir un KO en mars de l’éminent badass Janks Trotter. Le vainqueur de Falcao-Volny sera en lice pour se battre pour le titre actuellement détenu par Gennadiy Golovkin.

« J’attends une opportunité comme celle-ci depuis longtemps et je vais la saisir à deux mains », a déclaré Falcao. « J’ai une médaille olympique et il est maintenant temps d’ajouter un titre mondial professionnel à mon coffret de trophées. »

Volny a déclaré: «J’ai eu plusieurs grandes opportunités qui se sont échappées, mais je suis ravi que le combat de Falcao se produise. Ce ne sera pas un combat facile, mais je m’entraîne depuis longtemps et je ferai tout ce qu’il faut pour mériter ma chance au titre. »

Alimkhanuly (10-0, 6 KOs) est classé deuxième poids moyen WBO et vient de remporter sa plus grande victoire à ce jour, un KO au huitième round contre l’ancien champion du monde Rob Brant. Originaire de Zhilandy, au Kazakhstan, l’olympien de 2016 a éliminé quatre adversaires consécutifs remontant à avril 2019. N’Dam (38-5, 21 KO), un professionnel camerounais de 17 ans, a remporté le titre mondial de poids moyen WBA en 2017 et défié pour les titres mondiaux à trois autres reprises. Après une paire de défaites chez les super-moyens, N’Dam revient dans les rangs des poids moyens, où il a récemment battu le redoutable Martin Murray par décision majoritaire.

Muratalla (12-0, 10 KOs), de Fontana, en Californie, est devenu célèbre en combattant à la célèbre Robert Garcia Boxing Academy à Riverside, en Californie. Il a combattu pour la dernière fois sur l’undercard Josh Taylor-José Ramírez en mai, éliminant José Gallegos en cinq rounds. Ortiz (12-0, 3 KOs), de Philadelphie, s’est habitué à battre des espoirs invaincus. Lors de ses six derniers combats, il a battu quatre combattants invaincus, dont une décision unanime sur Jeremy Hill 14-0 en mars.

Dogboe (22-2, 15 KOs) a revitalisé sa carrière depuis des défaites consécutives dans les combats pour le titre contre Emanuel « Vaquero » Navarrete. Après une victoire par élimination directe contre Chris Avalos, il a devancé Adam Lopez par décision majoritaire en juin. Diaz (26-3, 16 KOs) est un challenger mondial à deux reprises après une défaite par TKO au 12e round dans une tentative pour le titre mondial WBO des poids plume contre Navarrete. Le vétéran portoricain avait remporté deux combats au poids plume en entrant dans le combat de Navarrete et espère qu’une victoire sur Dogboe conduira à une troisième chance de remporter le titre mondial.

« Je suis ravi de ce défi, une excellente occasion de me rapprocher de devenir un champion du monde en deux divisions », a déclaré Dogboe. «C’est un combat que les fans ne voudront pas manquer. Je sais que Christopher est dur, mais je suis plus fort, plus dur et plus intelligent. Je tiens à féliciter tout le monde chez Top Rank pour avoir rendu ce combat possible et Diaz pour avoir accepté le défi. Je veux toujours donner aux fans quelque chose à retenir. C’est pourquoi je laisse tout sur le ring ».

Diaz a déclaré: «Je suis de retour et je suis très excité de me battre sur une grande scène comme Crawford vs. Porter. Dogboe est un combattant solide qui n’a que deux défaites contre Navarrete. Nous avons tous les deux beaucoup à donner à la boxe », a déclaré Diaz. « Les fans savent déjà à quoi s’attendre à chaque fois que je monte sur le ring. Je suis sûr que ce combat volera la vedette le 20 novembre. »