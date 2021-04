Crawford, Eddie Hearn et De La Hoya vs Floyd 2: «  Il y a des rumeurs  »

Le chef de l’UFC, Dana White, a rencontré Floyd Mayweather et l’homme d’affaires japonais Nobuyuki Sakakibara à son domicile, celui derrière le fiasco de Floyd contre le kickboxeur Tenshin Nasukawa le 31 décembre 2018. a laissé à Mayweather environ 9 millions de dollars.

White a posté une photo de la rencontre avec un message mystérieux, signe que des choses intéressantes ont été discutées. Et la spéculation qui a rapidement sauté pour devenir une rumeur était la possibilité qu’une revanche millionnaire se prépare entre Floyd et Oscar de la Hoya. Une réclamation qui était pendante depuis 2007 et qui maintenant aurait le bon scénario.

Pourquoi le moment est-il venu? Quels signes De La Hoya et Mayweather ont-ils vu qu’un tel combat est possible d’imaginer? Je leur dis dans la vidéo de la minute 06:11. Je commente également deux autres nouvelles.

Commencez l’annonce faite par l’entraîneur de Terence Crawford: son prochain combat est confirmé pour le 5 juin sur un pay-per-view des Emirats Arabes Unis. Manny Pacquiao n’a pas encore été exclu en tant que rival, mais cela n’est pas pris pour acquis. Cependant, je vous explique dans mon analyse pourquoi le Philippin pourrait bien être le rival de Crawford.

L’autre nouveauté concerne Eddie Hearn, qui a de nouveau parlé «avec un filtre». Il a réclamé contre Ryan Garcia, mais n’a pas réclamé contre lui-même. Ce dernier part de la minute 02:30 de la vidéo.