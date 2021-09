Crawford et Porter cherchent à parvenir à un accord et à éviter l’enchère

in

Le champion du monde WBO des poids welters, Terence Crawford, et le demandeur officiel désigné par ledit organisme, Portier Shawn, ils ont reçu quelques jours de plus que la réglementation pour tenter de s’entendre et éviter l’enchère.

Il n’était pas optimiste pour la tenue de ce combat, puisque Crawford concourt sous la bannière Top Rank, et Porter travaille pour PBC, des sociétés antagonistes de la boxe américaine. Cependant, la WBO a annoncé que les deux équipes ont demandé quelques jours de plus au 2 septembre, date à laquelle l’offre était prévue pour organiser le procès, ce qui laisse penser que les négociations sont sur le point d’aboutir ; ce serait une excellente nouvelle.

En tout cas, le 14 septembre est la nouvelle date butoir proposée pour le pacte entre eux, date à laquelle il faudrait se rendre sur la scène emblématique de la boxe dans laquelle sont ouvertes les enveloppes avec les sommes offertes pour accueillir le gala. .