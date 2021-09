Crawford et Porter parviennent à un accord et se rencontreront en novembre

in

Comme nous l’avons pressenti il ​​y a quelques semaines, les équipes de Terence Crawford (37-0, 28 KO) et Portier Shawn (31-3-1, 17 KO) ont trouvé un accord et il n’y aura pas d’enchères.

Le combat, avec le titre mondial WBO (propriété de Crawford) en jeu, se jouera le 20 novembre, basé à Mandalay Bay à Las Vegas. Ce ne sera pas une co-promotion entre Top Rank et PBC, comme Fury-Wilder, mais la société de Bob Arum dirigera la carte.

Excellente nouvelle pour les amateurs de boxe à deux reprises, car on peut voir Terence Crawford en action et on voit que deux sociétés antagonistes qui jouent la dominance de la boxe américaine sont capables de s’entendre sur de grands combats.