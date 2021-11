Crawford, il est temps de prouver – AS.com

Être au bon moment au bon endroit est important dans la vie, et aussi en boxe. Terence Crawford (37-0, 28 KO) n’a pas été ces dernières années. Il est l’un des combattants les plus talentueux d’aujourd’hui, mais au poids welter, il a calé. Monarque dans la lumière et la super lumière (où il a unifié les quatre couronnes), Bud n’a pas trouvé les grands combats qu’il poursuivait à 147 livres depuis ses débuts dans la division en 2018. Top Rank, l’entreprise qui le promeut, ne le considère pas seulement comme un grand nom de la division et cela l’alourdit.

Spence et Pacquiao étaient sur sa liste depuis longtemps. Pour une raison ou une autre, aucune de ces poursuites n’a finalement eu lieu. Avec les Philippins ça arrivera, et contre les premiers… il faudra attendre. Entre négociation et négociation, Crawford a 34 ans. Jeff Horn, José Benavidez Jr., Amir Khan, Egidijus Kavaliauskas et Kell Brook ont ​​été ses rivaux chez les poids welters. Cinq combats contre des adversaires en net déclin ou pas assez de nom. Aussi, avec peu d’activité. La pandémie lui a fait du mal, il n’est revenu qu’en novembre 2020 et il a attendu un an pour revenir. Beaucoup d’inconvénients pour quelqu’un qui pourrait être le numéro un livre pour livre.

Ce samedi, Crawford revient sur le ring et le fait dans un combat très attrayant. Grâce à la WBO, ‘Bud’ trouve un procès qui rassemblera tout le monde. Fireproof Shawn Porter (31-3-1, 17 KO) nommé concurrent officiel et Top Rank et Premier Boxing Champions n’avaient pas d’autre choix que d’affronter deux de leurs combattants. Le public gagne et les deux combattants aussi, surtout le champion. Le défenseur de la ceinture est un favori pour la qualité et les armes dans sa boxe, mais Porter est un adversaire très compliqué sans se démarquer dans aucun facteur particulier. Toujours difficile à boxer, il a été champion du monde et ses défaites se sont heurtées à des personnes de premier plan (Brook, Thurman et Spence). La bataille est attendue même et avec pression pour Crawford. Il doit gagner et d’une manière qui rappelle à chacun de quoi il est capable. Porter n’a jamais été mis KO et une longue guerre est attendue. Le rythme de Crawford peut être reproduit ou ralenti par un combat acharné, le challenger peut relever les deux versions. Cela semble incroyable, mais c’est le premier gros test pour ‘Bud’. Il est temps de manifester.