Crawford n’échoue jamais : terminez Porter en 10 rounds

« Pour tout il y a une première fois », dit le proverbe espagnol. Shawn Porter n’avait jamais perdu avant la limite, jusqu’à ce que Terence Crawford vienne à sa rencontre ce samedi. Le champion WBO des poids welters a terminé Porter après dix rounds. La ceinture a toujours le même propriétaire. ‘Bud’ garde son sceptre et le défi avec le micro était constant. « Errol Spence regarde mon combat ? S’il disait qu’il ne viendrait jamais…« , a-t-il lancé avant de réitérer qu’il aimerait ce combat pour l’avenir.

Hors du futur Crawford a dû souffrir.. ou du moins il se sentait mal à l’aise. En poids welter, il n’avait pas eu d’adversaires de grande difficulté et Porter a clairement indiqué quel champion il était. Il est allé directement connecter la première main et voulait dominer le procès. Le choc des styles à ce moment-là était très bon. L’aspirant a tout mis en avant et le champion s’est consacré à bouger, à frapper et à partir. Tout est très facile sur le papier. Peu à peu les assauts passaient et l’égalité était maximale. Terence, malgré tous les facteurs, avait une feuille de route claire: « Je me suis déplacé pour générer des trous et je l’ai chassé », a-t-il reconnu.

La vérité est que le champion a su mieux doser. L’élan initial de Porter a pesé sur lui, une fois le sixième tour passé, et Crawford a commencé à grandir. Petit à petit, il ajouta plus de combinaisons et enchaîna plus souvent les mains. Avant cela, Térence a enseigné qu’il est humain. On ne se souvient pas de lui pour une coupe comme celle qu’il avait ou pour avoir ajusté autant de mains en raison d’erreurs lors de la couverture. Au 10e tour, Crawford a chassé Porter avec un crochet et un uppercut ascendant. Il est allé au sol et il restait un monde. ‘Bud’ sentait bon et est allé pour le KO. Avec un autre coup, dans le même round, il l’a envoyé au sol et bien que le combattant ait essayé de continuer, son père et son entraîneur en ont dit assez. Shawn s’est plaint jusqu’à ce qu’il ait vu que son père avait donné l’ordre. Il n’avait pas besoin d’en dire plus. Le combat s’est arrêté là. Terence Crawford s’est également débarrassé d’un rival et d’un combat difficile. Il a réussi l’examen et je le défie, c’est clair : il veut s’unir contre Crawford.