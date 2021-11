Crawford pense que le père de Porter a fait la bonne chose

Terence Crawford (38-0, 29 KO) a parlé de la décision de Kenny porter, père et entraîneur de Portier Shawn (31-4-1, 17 KO), en arrêtant le combat au dixième round.

Celui d’Omaha a conservé le titre mondial WBO des poids welters, prouvant qu’il est l’un des meilleurs combattants aujourd’hui. Porter ne lui a pas facilité les choses, alors certains fans ont estimé que le coin de Porter aurait dû le laisser continuer. Après le combat, Porter a annoncé sa retraite.

« Je l’ai attrapé avec un bon crochet et puis quand je l’ai attrapé avec un autre crochet du gauche au visage, j’ai vu qu’il était vraiment blessé et son père a fait ce qu’il fallait en l’arrêtant. »dit Crawford.

«Je pensais qu’il avait la taille et qu’il devait prendre des risques. Il a fait ce qu’il fait d’habitude. Il a essayé de me pousser, mais j’ai utilisé mes angles et je l’ai repoussé. Shawn Porter est un combattant talentueux, il faisait très bien certaines choses et cela m’a fait réfléchir.« Bud » a commenté son match avec Porter.