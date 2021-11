Crawford-Porter, un grand combat ce samedi pour le championnat du monde WBO des poids welters

Dario Pérez

Ce matin, Top Rank organise un gala où il affronte une de ses stars, même si on ne sait pas pour combien de temps, avec un combattant de la compétition, PBC. Ce sera au Mandalay Bay Resort & Casino à Las Vegas, aux États-Unis.

Terence Crawford (37-0, 28 KO), champion du monde WBO des poids welters, après plus d’un an sans monter sur le ring, risque son sceptre contre Portier Shawn (31-3-1, 17 KO). Le gaucher d’Omaha tentera de ravir les précieux fans de boxe avec une autre grande performance prévisible, alors que nous rencontrons l’un des meilleurs combattants techniques de la planète : il domine toute la chance du sport qu’il pratique, de la relève de la garde à l’arbalète. au niveau défensif que la précision et le changement de trajectoire de ses coups au niveau attaque. Il y a un peu plus d’un an, il a totalement dissous Kell Brook, comme il l’a fait avant quiconque ose s’enfermer dans un ring avec lui. Son âge, 33 ans, va contre lui, il faut donc s’attendre à ce que, une fois sa relation avec Bob Arum terminée après ce gala, il cherchera à se rapprocher de celui qui lui garantit d’unifier les couronnes, comme cela s’est passé dans son parcours en tant que super léger, ou au moins une activité élevée pendant que vos facultés optimales durent.

Son rival, Shawn Porter, est l’un des meilleurs que Bud ait jamais affronté. Kell Brook, Keith Thurman et Errol Spence, tous les trois très proches des décisions, ont été ses trois bourreaux sportifs dans une carrière ornée de titres mondiaux IBF et WBC dans le passé. L’actuel champion WBA, Yordenis Ugás, a été l’un des vaincus par ce combattant qui prouve la théorie selon laquelle plusieurs défaites n’impliquent pas de cesser d’appartenir à l’élite. A 34 ans, on s’attend à ce qu’il présente une condition physique imposante, comme dans toute sa carrière, malgré un an et trois mois sans monter sur le ring, ce qui le conduira à tenter d’imposer un rythme élevé pour étouffer un rival aussi compliqué. comme celui que vous affrontez aujourd’hui.

Les matchs préliminaires sont également très attractifs, car le Brésilien Dodge Falcao (28-0, 20 KO) et le Canadien Patrice Volny (16-0, 10 KO) se rencontrent à égalité pour le titre IBF des poids moyens. Le Sud-Américain est présenté comme un favori en raison de son bien meilleur curriculum vitae, depuis son époque en tant que médaillé mondial et olympique il y a dix ans. Toujours dans les poids moyens le Kazakh Zhanibek Alimkhanuly (10-0,6 KO) et la Franco-Camerounaise Hassan N’Dam (38-5, 21 KO) disputera dix rounds comme une épreuve pour voir si le gaucher résidant aux États-Unis, ancien médaillé d’or à la Coupe du monde d’Almaty 2013, continue d’avancer dans la bonne direction dans sa quête de rencontrer l’élite. son poids. Aussi, il y aura un procès plus qu’intéressant à la limite de la plume entre les Anglais nés au Ghana Isaac dogboe (22-2, 15 KO), ancien champion du monde des super poids coq, et Christophe Diaz (26-3, 16 KO). Le schtroumpf vient de tomber devant le «Vaquero» Navarrete et cherchera une nouvelle opportunité pour se rapprocher de la ceinture convoitée.

