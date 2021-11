Crawford vs Porter: Terence Crawford vs Shawn Porter, en direct: programme et comment regarder le match de boxe pour le titre des poids welters à la télévision aujourd’hui

Crawford vs Porter aujourd’hui en direct et en ligne. .

La boxe entre dans la dernière ligne droite de l’année mais les grands combats ne s’arrêtent pas et ce samedi nous avons un plat super stellaire où Terence Crawford affronte Shawn Porter pour la ceinture WBO des poids mi-moyens.

Ce soit C’est la cinquième défense du titre de Crawford, et la première fois qu’il affronte un adversaire considéré comme du même niveau. Invaincu ‘Bud’ a été impressionnant dans ses victoires, mais jusqu’à présent, il n’a rencontré aucun pgil dans la soi-disant élite de la boxe.

Le combat aura lieu ce samedi 20 novembre au Mandalay Bay Resort & Casino à Las Vegas, Nevada.

Le panneau d’affichage préliminaire de cette soirée donnera le coup d’envoi de la 18 h 00 HE, 17 h 00 CDMX et 15 h 00 PT, tandis que les étoiles commenceront à entrer dans le ring à 21h00 HE, 20h00 CDMX et 18h00 PT.

La transmission du combat à Les États-Unis passeront au PPV sur ESPN +, tandis qu’au Mexique et en Amérique latine passeront sur ESPN.

L’un des doutes sur ce que le fan demande d’autre lorsqu’il s’agit d’un combat de boxe est de savoir combien chaque combattant gagnera et cette fois Terence Crawford gagnera environ 6 millions de dollars, tandis que Shawn Porter en remportera 4 millions.

-Terence Crawford contre Shawn Porter | 12 tours | Pour le titre WBO des poids welters de Crawford

-Dodge Falcao vs. Patrice Volny | 12 tours | Éliminateur poids moyen IBF

– Janibek Alimkhanuly contre. Hassan N’Dam | 10 tours | Poids moyen

-Raymond Muratalla c. Steven Ortiz | 8 tours | Poids léger

-Isaac Dogboe contre. Christophe Daz | 10 tours | Poids plume

-Guido Vianello contre À déterminer | 6 tours | Poids lourd

-Adam Lopez contre Adan Ochoa | 10 tours | Poids plume

-Karlos Balderas contre Julio Cortez | 8 tours | Poids léger

-Tiger Johnson contre Antonius Grable | 4 tours | poids welter