Crawley : un homme accusé de se faire passer pour un policier pour kidnapper une fille de 14 ans

David Peter Young a été inculpé dans le cadre d’un incident à Crawley mercredi (Photo: Google Maps)

Un chef cuisinier a été accusé d’usurpation d’identité d’un policier et d’enlèvement dans l’intention de commettre une infraction sexuelle en lien avec l’enlèvement présumé d’une adolescente.

David Peter Young, 32 ans, comparaîtra samedi devant le tribunal de première instance de Brighton pour l’incident qui s’est produit à Crawley mercredi matin.

La plaignante, une jeune fille de 14 ans, a déclaré avoir été approchée par un homme portant une veste jaune haute visibilité alors qu’elle se rendait à l’école dans le secteur des Trois Ponts.

Il l’aurait emmenée hors de la route dans une zone isolée à proximité et aurait fouillé ses vêtements, avant de quitter les lieux à vélo. La jeune fille est indemne et reçoit un soutien.

Young, d’Ifield à Crawley, a été inculpé d’infractions, notamment d’enlèvement dans l’intention de commettre une infraction sexuelle pertinente, d’enlèvement et d’usurpation d’identité d’un officier de police.

Le surintendant Marc Clothier a déclaré: «Nous voulons rassurer les gens que nous n’avons reçu aucun rapport similaire pour le moment et qu’il n’y a actuellement aucun risque pour quiconque dans la communauté en ce qui concerne cette affaire.

«Vous verrez plus de patrouilles en uniforme dans la région et nous vous encourageons à vous arrêter et à nous parler si vous avez des inquiétudes.

« Si vous avez des informations qui pourraient aider notre enquête, veuillez nous appeler au 101, en citant l’opération Lonsdale. »

Cela fait suite aux inquiétudes suscitées par les femmes approchées par des policiers isolés à la suite du meurtre de Sarah Everard par Wayne Couzens, un ancien policier.

Young doit comparaître devant le tribunal de première instance de Brighton samedi (Photo: PA)

La police de Sussex a déclaré que si ce scénario se produisait, les agents devraient être invités à utiliser leur radio de police pour contacter leur opérateur et confirmer leur identité.

Le conseil dit: «Nous comprenons que certaines personnes peuvent vouloir être rassurées davantage lorsqu’elles interagissent avec un policier seul et lorsque vous êtes seul.

«Si tel est le cas, les véritables agents peuvent utiliser leur radio de police sur haut-parleur pour parler à l’opérateur dans la salle de contrôle de la police.

«L’opérateur peut confirmer l’identité de l’officier, qu’il est en service et qu’il exerce des activités de police légitimes.

« Vous pouvez également demander à un passant d’observer. Les agents en congé intervenant dans un crime en action ou lorsque quelqu’un est vulnérable, et ne portant pas de radio, appelleront rapidement le 999 pour du renfort.

