Crawley : un homme accusé de tentative de meurtre après une attaque à l’épée de samouraï

L’incident a eu lieu à Crawley vendredi soir (Photo: Eddie Mitchell)

Un homme a été accusé de tentative de meurtre après que deux hommes aient été grièvement blessés à Crawley.

Un individu brandissant une épée de style samouraï a été vu dans une confrontation avec la police vendredi soir.

Les gens dans les voitures ont regardé le couteau faire les cent pas avec l’énorme arme, avant qu’il ne soit apparemment arrêté avec un Taser.

Dimanche, la police a déclaré qu’Ali Bhatti, 32 ans, avait été inculpé de deux chefs de tentative de meurtre.

Bhatti, qui est au chômage et originaire de Crawley, a également été accusé de possession d’une lame de couteau/article pointu dans un lieu public.

Il a été placé en détention provisoire pour comparaître devant le tribunal de première instance de Crawley le lundi 25 octobre.

Cela survient après que deux hommes ont été grièvement blessés à Horsham Road, Crawley, vers 19h40 le vendredi 22 octobre.

Une victime reste à l’hôpital dans un état stable, tandis que le deuxième homme est sorti de l’hôpital.

L’inspecteur-détective Jason Hazzard a déclaré: «Je tiens à remercier les membres du public qui ont été en contact pour soutenir notre enquête jusqu’à présent, et la communauté au sens large pour sa patience pendant que nous répondions à cet incident.

« Nous continuons de demander à quiconque a vu ce qui s’est passé de se manifester, en particulier à quiconque possède des images de téléphone portable ou de caméra de tableau de bord pertinentes. »

Toute personne ayant des informations est priée de les signaler en ligne ou d’appeler le 101 en citant Operation Slope.

Vous pouvez également contacter Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.



PLUS : Le flic le plus dur du Royaume-Uni a combattu l’attaquant malgré le fait qu’une machette de 2 pieds ait été plantée dans sa tête

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();