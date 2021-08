Crazy Amazon Instant Pot vous offre un modèle avec 141 000 notes 5 étoiles pour 61 $

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Le haut de gamme Instant Pot Duo Plus est en vente dès maintenant avec une énorme remise sur Amazon. Les acheteurs trébuchent à peu près sur eux-mêmes pour en acheter un. Ce pot instantané complet coûte 120 $ et contient toutes sortes de fonctionnalités impressionnantes. Premièrement, il contient toutes les fonctionnalités standard que vous attendez de pratiquement n’importe quel pot instantané. De plus, vous pouvez même utiliser ce pot instantané haut de gamme pour la cuisson et la stérilisation sous vide ! Il est puissant et polyvalent, et il est actuellement au prix le plus bas de 2021 chez Amazon. Grâce à un double rabais, vous pouvez en acheter un pour seulement 69,99 $ ! C’est un accord Amazon Instant Pot que nous ne pouvons pas croire.

En plus de cela, il y a une autre bonne affaire pour tous ceux qui recherchent un pot instantané compact. La cuisinière multi-usage n°1 d’Amazon est la Instant Pot Duo Mini, et en ce moment il est en vente pour seulement 61 $.

Les meilleures offres Amazon Instant Pot

Il peut souvent être difficile de dire exactement quelle est la marque la plus populaire sur un marché concurrentiel. Prenez les smartphones, par exemple. Samsung est-il n°1 ? C’est Apple ? Basculent-ils dans les deux sens aux emplacements n°1 et n°2 ? C’est beaucoup trop difficile à dire avec certitude, et les sociétés d’études de marché ne sont même pas d’accord la moitié du temps. Si vous portez votre attention sur la cuisine, cependant, à peu près tout le monde sait quelle marque est n ° 1 sur le marché populaire des autocuiseurs électriques multi-usages. C’est Instant Pot, bien sûr, et Amazon propose actuellement quelques offres sur Instant Pots que vous voudrez certainement vérifier.

Comme nous l’avons mentionné, le bien-aimé d’Instant Instant Pot Duo Plus est en vente avec un gros rabais qui réduit le prix à 69,99 $. C’est fou! Mais avant de sauter sur cette offre, il y en a une autre que vous devez vérifier si vous voulez un modèle plus compact. La follement populaire Instant Pot Duo Mini avec plus de 141 000 évaluations 5 étoiles sur Amazon, vous pouvez obtenir encore moins que cela.

Génial des marques instantanées Instant Pot Duo Mini est l’un des modèles Instant Pot les plus vendus jamais fabriqués. C’est également actuellement le pot instantané le plus vendu sur l’ensemble du site d’Amazon. Ce modèle est une bonne affaire à 80 $, mais il est en vente aujourd’hui pour 61 $, ce qui est à quelques dollars de la remise que nous avons vue l’hiver dernier lors du Black Friday et de la Cyber ​​Week. C’est vrai, seulement 61 $ pour le pot instantané le plus vendu sur l’ensemble du site Web d’Amazon !

Instant Pot Duo Mini – 61 $ (rég. 80 $)

L’encombrement compact de ce modèle est parfait pour les petites cuisines où l’espace est limité, mais il est également idéal pour tout ménage car c’est la taille parfaite pour les côtés Duo Mini d’Instant Pot a toutes les mêmes fonctionnalités que le Duo 60, mais avec un design plus compact C’est un appareil multi-usage qui remplace jusqu’à sept appareils de cuisine différents : autocuiseur, mijoteuse, cuiseur à riz, cuiseur vapeur, sauté, yaourtière et réchauffeur Cuisinez rapidement et facilement avec 14 programmes de cuisson à une touche différents, y compris soupe/bouillon, viande /ragoût, haricots/piment, volaille, sauté/saisir, vapeur, cuisson lente, et plus Préparez vos plats préférés en moitié moins de temps !

Instant Pot Duo Plus – 69,99 $ (rég. 120 $)

Ce modèle ultime d’Instant Pot comprend tous les différents modes de cuisson que vous pourriez souhaiter. retarder, réchauffer et plus encore La technologie spéciale Nutriboost d’Instant bout tout en appliquant une pression pour décomposer les aliments durs tout en augmentant la saveur Plus de 10 caractéristiques de sécurité différentes garantissent que vous êtes en sécurité à tout moment

