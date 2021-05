Crazy Galaxy S22 Ultra Fuite suggère une caméra à zoom continu

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Une nouvelle rumeur indique que Samsung adopterait une caméra à zoom continu pour le S22 Ultra, ce qui permettrait une variété de facteurs de zoom et une qualité constante avec une seule caméra.La source affirme également que Samsung apportera une caméra selfie sous-écran et un processeur graphique AMD au téléphoner.

Samsung travaille inévitablement sur la série Galaxy S22, car la société propose depuis des lustres un produit phare Galaxy S au premier semestre de chaque année. Le Galaxy S21 Ultra de cette année suit les traces de Huawei en proposant deux téléobjectifs (3X et 10X), mais une nouvelle rumeur indique que Samsung a considérablement augmenté.

Selon les fréquents pronostiqueurs Ice Universe sur Weibo (h / t: SamMobile), le Galaxy S22 Ultra de Samsung proposera un appareil photo capable de zoom optique continu. Ice affirme que Samsung Electro-Mechanics et Samsung Semiconductor travaillent sur la technologie.

Le zoom optique continu est disponible dans de nombreuses caméras dédiées, les composants mobiles à l’intérieur du module de caméra pour permettre une variété de facteurs de zoom natifs avec une qualité d’image constante. Cela signifie que vous n’avez pas besoin d’utiliser le zoom hybride, le zoom numérique et d’autres techniques logicielles qui ont tendance à fournir des résultats de qualité inférieure. Un téléphone équipé d’un téléobjectif 3X, par exemple, utilise toujours le zoom hybride et d’autres techniques de traitement inférieures pour les images zoomées en dessous de 3X et au-dessus de 3X car il ne dispose pas de ces composants mobiles.

Un appareil photo focalisé sur le zoom mieux que deux?

Même le Galaxy S21 Ultra de Samsung, qui propose un téléobjectif 3X et un appareil photo périscope 10X, utilise toujours la technologie hybride de zoom et de fusion d’image pour fournir un zoom autre que 1X, 3X et 10X. Et les images prises à ces niveaux de zoom intermédiaires voient généralement une baisse de qualité. Un zoom continu fournirait donc théoriquement des résultats améliorés et cohérents dans tous les domaines.

En plus d’offrir une meilleure qualité à ces facteurs de zoom intermédiaires, une caméra à zoom continu allant de 2X / 3X à 10X permettrait théoriquement à Samsung de supprimer la caméra 10X du S21 Ultra ou de l’échanger contre une caméra différente (par exemple 20X). .

La technologie de zoom continu apparente de Samsung différerait quelque peu de l’approche vue par les récents Xperia 1 III et 5 III de Sony. Les nouveaux téléphones Sony proposent un appareil photo périscope à zoom variable, mais cet appareil photo n’est capable de basculer qu’entre 3X et 5X. En d’autres termes, il repose toujours sur le zoom hybride et le traitement logiciel pour un zoom entre 3X et 5X. Mais cela signifie que Sony n’a pas à proposer un appareil photo 3X et 5X séparé sur le même téléphone.

Le pronostiqueur rapporte également que l’appareil 2022 de Samsung offrira une caméra selfie sous-écran et un processeur Samsung avec un GPU AMD. Ce dernier n’est pas surprenant, car Samsung Semiconductor a précédemment confirmé à l’Autorité Android que son prochain processeur phare Exynos offrirait des graphiques AMD. Nous avons également constaté une fuite selon laquelle le Galaxy Z Fold 3 pourrait avoir une caméra selfie sous l’écran, il va donc de soi qu’un appareil de la série S22 l’offrirait également si le pliable l’a en premier.

Il convient de noter que Ice Universe a un bilan solide mais pas fiable à 100%, et qu’ils se livrent parfois à des spéculations sans fondement. Nous vous conseillons donc de prendre leurs fuites avec un sac de sel. Néanmoins, cette technologie de zoom ou l’approche de Sony semble être une étape logique après le S21 Ultra.