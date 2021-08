Crazy Lady prétend qu’elle est mariée à MiJac – dit que le fantôme de Jackson possède son corps

in

*En cette ère de sensibilité renouvelée à la santé mentale, c’est un peu un faux pas de traiter quelqu’un de fou. Mais parfois, il faut appeler un chat un chat.

Le New York Post rapporte qu’une femme nommée Kathleen Roberts affirme que Michael Jackson possède son corps pour « danser, chanter et manger des biscuits ».

De plus, elle dit que Mike lui a proposé par clairvoyance et le révérend Martin Luther King Jr a officié leurs noces. Mais, affirme Roberts, Michael a conservé le certificat de mariage. Non, vous NE POUVEZ PAS inventer ça.

“Alors il vient aux toilettes avec moi et appelle ces moments de liaison spéciaux” des articles de toilette “. Il reste possédé en moi (détendu sans canaliser et simplement profiter de vivre à travers moi et communiquer avec moi en tant que mari).

Michael Jackson – Kathleen Roberts (Instagram)

Oh, alors vous voudriez plus de souvenirs sauvages de Roberts d’être la femme de Michael Jackson. D’accord, voilà :

« Alors il aime manger en moi. Il adore les biscuits. Il jure beaucoup plus que ce à quoi je m’attendrais en tant qu’ancien fan.

Roberts a également affirmé que ses sens surnaturels avaient déjà été diagnostiqués à tort comme de la schizophrénie.

Jackson est décédé à l’âge de 50 ans d’un arrêt respiratoire et cardiaque dû à une surdose accidentelle d’un sédatif intraveineux le 25 juin 2009.