« Crazy Little Thing Called Love »: le premier numéro 1 américain de la reine

Lorsque reine ont proposé leur clin d’œil affectueux au son rock’n’roll des années 50, « Crazy Little Thing Called Love » ils savaient qu’ils étaient forts avec un deuxième numéro au Royaume-Uni pour suivre les années 1975 « Rhapsodie bohémienne. » C’est presque arrivé, mais pas tout à fait.

Le single a passé deux semaines au n ° 2 en novembre 1979, dominé par la confection pop du Dr Hook « Quand vous êtes amoureux d’une belle femme ». Mais le 22 décembre, la chanson est entrée dans le Billboard Hot 100, en passe de devenir leur premier numéro 1 américain.

Écrit uniquement par Freddie Mercury, la chanson est devenue l’un des plus grands singles internationaux de Queen à ce moment-là. C’était le plus haut de pas moins de 15 nouvelles entrées sur le graphique américain cette semaine avant Noël, au n ° 58. Dans la seconde moitié de février, « Love » commençait une course de cinq semaines en tête de cette enquête. Il a fait encore mieux en Australie, avec un règne de sept semaines en mars et avril et une certification platine. Le single a été certifié disque d’or aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi qu’en Hollande.

Une chanson à l’heure du bain

« J’ai écrit la chanson languissant dans mon bain au Hilton de Munich », a déclaré Mercury dans le Billboard Book of Number One Hits, de Fred Bronson. Freddie serait sorti de la baignoire pour aller à sa guitare et à son piano pour énoncer la mélodie. « Nous avons arrangé [it] aux répétitions du groupe le lendemain avec moi essayant de jouer de la guitare rythmique. Tout le monde a adoré, alors nous l’avons enregistré. La version finie ressemblait à la version salle de bain. Ce n’est pas typique de mon travail, mais c’est parce que rien n’est typique de mon travail.

Mercury a également révélé dans ce volume que le label américain de Queen’s, Elektra, n’était pas très enthousiaste à l’idée de sortir « Crazy Little Thing » en single, mais leur main a été forcée lorsque les DJ de la radio ont commencé à jouer l’importation. Cela s’est avéré être une sage décision.

