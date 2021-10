« Crazy »: Patsy Cline crée un classique country de tous les temps

Patsy Cline n’avait probablement jamais entendu parler d’un auteur-compositeur peu connu appelé Willie Hugh Nelson en 1961, mais elle le remercierait bientôt pour l’une des chansons de sa vie. Le 23 octobre 1961, « Crazy » fait ses débuts au Billboard Hot 100.

Cline et producteur Owen Bradley avait cherché le morceau qui serait sa suite à son premier hit country « Je tombe en morceaux. » Bradley a réarrangé « Crazy » comme une ballade dans son style, Cline a enregistré son interprétation deux mois seulement après un accident de voiture qui l’a presque tuée, et l’une des chansons country les plus célèbres est née.

C’est l’enregistrement de « Crazy » par Cline qui a fait le nom de Willie Nelson, et sa réputation établie, sa propre version apparaîtra l’année suivante sur l’album …And Then I Wrote. Cela figurait également avec d’autres joyaux tels que « Hello Walls » et « Funny How Time Slips Away ».

Un pays à pop crossover

« Crazy » a fait ses débuts dans le palmarès pop américain à un n ° 65 confiant, deuxième seulement parmi les nouvelles entrées de la semaine dans la nouvelle version de Gary US Bonds, « School Is In ». Le single de Cline n’a mis que trois semaines pour atteindre le Top 20 et cinq pour atteindre le Top 10, culminant à la neuvième place. La chanson a également atteint la deuxième place des charts country, mais a dû attendre près de 30 ans de plus pour devenir un record au Royaume-Uni, lorsqu’une réédition l’a portée à la 14e place au début de 1991.

Écoutez la liste de lecture All Time Country Greatest Hits.

« Crazy » a continué à être repris à l’infini, par des artistes allant de Kenny Rogers à Shirley Bassey, et est également devenu une chanson de marque pour la jeune LeAnn Rimes. L’une des versions les plus récentes est celle de Neil Young, sur son album de 2014 A Letter Home. La styliste vocale française (et ancienne Première Dame) Carla Bruni la reprend, avec Nelson, sur son album de 2017 French Touch. Mais l’artiste qui possédera toujours « Crazy » est Patsy Cline.

