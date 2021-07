CRB : Hier encore une fois | Ligne électrique ⋆ 10z virale

Aujourd’hui, nous terminons notre aperçu du nouveau numéro (été) de la Claremont Review of Books. avec « Hier une fois de plus » de Bradley Watson. Le professeur Watson passe en revue The Upswing de Robert D. Putnam et Shaylyn Romney Garrett : Comment l’Amérique s’est réunie il y a un siècle et comment nous pouvons le faire à nouveau.

Le professeur Putman est l’éminent professeur de Harvard et auteur de Bowling Alone. Garrett se décrit comme « une écrivaine, une conférencière et une actrice de changement à la recherche d’une connexion, d’une communauté et d’un monde construit sur l’appartenance ». Leur livre a été décrit comme « un livre magnifique et visionnaire » et « une lecture incontournable pour ceux qui se demandent comment nous pouvons récupérer la promesse de notre nation ».

C’est tout ce que j’avais besoin de savoir pour en déduire que le livre n’était pas pour moi, mais j’ai beaucoup apprécié la critique du professeur Watson. Il s’ouvre :

Selon Robert D. Putnam et Shaylyn Romney Garrett, il n’y a pas grand-chose de mal avec l’Amérique que plus de progressisme ne peut résoudre. La reprise : comment l’Amérique s’est réunie il y a un siècle et comment nous pouvons le faire à nouveau. Malgré ses ensembles de données impressionnants et ses graphiques intelligents, L’essor propose le progressisme comme solution à nos problèmes sans examiner le rôle du progressisme dans la création de ces problèmes, une prescription non pas pour un remède mais pour la frustration et la perplexité.

