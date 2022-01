Crea el ordenador de tus sueños con esta caja Antec en oferta

Cualquier gamer lo sabe: no hay nada comparado a jugar en un potente ordenador de sobremesa. Lo mejor de todo esto es que, gracias a la increíble oferta de carcasas para ordenador que existen en el mercado, diseñar uno a nuestro gusto es más sencillo que nunca. Así que si estás pensando en mejorar tu installes des jeux, te presentamos una caja de Antec que no os podéis perder.

Sin lugar a dudas, Antec es uno de los fabricants que mejores productos de gaming ofrecen en la actualidad. Pero no solo hablamos de calidad, si no que la marca también despunta por unos precios asombros. La prueba de ello la tenéis en nuestro protagonista de hoy.

Personnaliser les jeux sur commande

El modelo en cuestión es un Antec DA601, una verdadera belleza. Su combinación de acero aleado y plástico con acabados multicolor convierten a este producto en algo que, sin duda, realzará la composición y la elegancia de tu set up. Pero no solo es estético, si no también resistente. Oui que sus materiales de primera calidad protegerán nuestra CPU de cualquier tipo de golpe o caída para que lo único que te assez el tiempo sea jugar a tus videojuegos favoristos.

Este modelo cuenta con unas dimensions de 22x48x50cm, lo que nos permitirá colocarlo cómodamente en cualquier rincón de nuestra habitación. Así mismo, su peso es de un total de 7,8 kilos, algo más ligero que el resto de sus competidores, si bien la mayoría suele rondar este peso.

También tenemos que tener en cuenta sus opciones de compatibilidad. Por un lado, tiene un tamaño de ventilador del radiador frontal compatible de 120 mm. Este mismo tamaño es adaptable al ventilador del radiador trasero, mientras que es capaz de soportar discos duros de 2,5 y 3,5 pulgadas. Además, esta Antec DA601 dispone de nada más y nada menos que 7 ranuras de expansión.

Como podéis comprobar, este modelo nos ofrece todo lo que podemos buscar en un producto de este tipo. Por algo es uno de los favoritos de los consumidores, encontrándose siempre entre los más vendidos. Algo en lo que, por supuesto, también influye un precio de ganga que vamos a detallaros a continuación.

Una relación calidad-precio exceptionnelle

Como sabréis los que nos soléis seguir, en Topes de Gama siempre intentamos traeros los mejores productos al mejor precio. Una vez más hemos vuelto a conseguirlo, ya que este Antec DA601 además de ser una preciosidad se encuentra ahora mismo realmente barato, ofreciéndonos una relación calidad-precio que no todos los días se encuentran entas el de laorme of Internet.

Pues bien, en la página web de Amazon nos ofrecen un descuento de hasta el 21%, pero ¿cómo se traduce esto en cifras? Por lo general, el precio de venta recomendado de este producto suele rondar los 120 euros. Sin embargo, gracias a esta promoción puede ser nuestro pour bronzer en solo 95 euros. Desde luego, es una oferta de esas a las que no podemos negarnos, ya que va a ser difícil volver a ver un accesorio como este por debajo de los 100 euros.