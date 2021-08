Cream Finance exploité pour 25 millions de dollars en ETH et AMP Crypto new media

Six mois après avoir été piraté, Cream Finance – un protocole agnostique sans autorisation, open source et blockchain – a subi une autre violation. L’équipe a signalé des pertes allant jusqu’à 25 millions de dollars en ETH et AMP.

PeckShield Inc., une société de sécurité blockchain, a mis en évidence le piratage il y a quelques heures, fournissant la transaction dans ce qui semblait être une attaque de prêt flash contre Cream Finance. Peu de temps après, l’équipe derrière le protocole DeFi a confirmé la nouvelle sur Twitter. Ils ont déclaré que le marché CREAM v1 sur Ethereum avait été exploité par réentrée sur le contrat de jeton AMP. Les pertes totales, selon Cream Finance, sont les suivantes – 418 311 571 pièces AMP et 1 308,09 jetons ETH. Le prix de l’AMP s’est effondré de 15% en heures à 0,05 $ au moment d’écrire ces lignes, tandis que l’ETH se situe à un peu moins de 3 200 $. Le montant volé est d’un peu plus de 25 millions de dollars en dollars américains. Cream Finance a en outre indiqué qu’elle avait mis fin à l’attaque en suspendant les services de fourniture et d’emprunt sur AMP. Ils ont également rassuré les utilisateurs sur le fait que les autres marchés n’étaient pas affectés.

Le contrat de jeton AMP implémente l’ERC1820 basé sur ERC77, qui a le _callPreTransferHooks pour la réentrée. Merci @peckshield pour votre aide dans cette enquête. – Cream Finance 🍦 (@CreamdotFinance) 30 août 2021

Il est à noter que c’est la deuxième fois cette année que Cream Finance est victime d’un piratage. Comme indiqué en février, l’attaque précédente a entraîné le vol d’un peu moins de 24 millions de dollars d’ETH. Le jeton natif de Cream a chuté de 30% la dernière fois en quelques heures il y a six mois, mais cette fois, il a chuté de 6% à partir de maintenant. OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

