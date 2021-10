CREAM Finance exploitée dans une attaque de prêt flash d’une valeur de plus de 100 millions de dollars

Marché monétaire et service de prêt de la finance décentralisée (DeFi) CREAM Finance semble avoir été la cible d’un exploit dévastateur mercredi qui a drainé plus d’un milliard de dollars de fonds, probablement le plus grand exploit à ce jour.

Selon l’interface native de CREAM, la plupart des pools basés sur Ethereum sont désormais vides.

Les fonds semblent avoir été pris à l’aide d’un prêt flash dans le cadre d’une transaction particulièrement complexe impliquant 68 actifs différents et coûtant plus de 9 ETH en gaz.

Au moment de la rédaction, le contrat de l’attaquant contient 92 millions de dollars en divers actifs cryptographiques, et l’adresse du créateur du contrat détient 22 millions de dollars.

L’attaquant utilise maintenant divers services de mixage préservant la confidentialité, tels que 3pool de Curve, pour « laver » les fonds.

Un représentant de la CREAM n’a pas répondu à une demande de commentaire au moment de la presse.

Ceci est une histoire en développement et sera mise à jour.