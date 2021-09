CREAM Finance prend en charge les tokens AXS et YGG | Invezz

Dans la première étape de la mise en œuvre d’une stratégie de développement globale, le protocole de prêt décentralisé de CREAM Finance apporte NFT et Metaverse à DeFi pour combler le fossé entre les différents écosystèmes. Ils sont devenus le premier protocole de prêt / prêt DeFi à prendre en charge les jetons AXS et YGG d’Axie (AXS / USD), Infinity et Yield Guild Games respectivement, en collaboration avec Chainlink (LINK / USD).

Leo Cheng, co-fondateur et chef de projet de CREAM Finance, a déclaré :

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz. “Les NFT sont une voie importante pour conduire les utilisateurs vers l’écosystème plus large des crypto-monnaies et, finalement, vers DeFi. Nous répondons à ce besoin particulier de nouvelle croissance qui permet à un nouveau segment de détenteurs de crypto de bénéficier de leurs actifs numériques. Nous sommes ravis de partager la première étape de notre stratégie NFT alors que nous continuons à construire les ponts nécessaires entre les écosystèmes.

CREAM Finance prend en charge six tokens de premier plan

Actuellement, le protocole prend en charge six tokens principaux de NFT et Metaverse, dont Decentraland (MANA / USD). Il permet aux utilisateurs de prêter et d’emprunter sur ces actifs pour augmenter l’efficacité du capital et apporter de la valeur aux utilisateurs et aux détenteurs de jetons au sein des écosystèmes NFT.

Jeffrey Jiho Zirlin, co-fondateur d’Axie Infinity, a commenté :

« Nous sommes fiers de l’impact qu’Axie a eu sur les économies en développement. 50% de nos utilisateurs n’ont jamais utilisé de crypto auparavant, tandis que 25% de nos utilisateurs n’ont pas de compte bancaire. Nous sommes ravis de voir ce nouvel oracle de tarification AXS de Chainlink et CREAM Finance et nous attendons avec impatience les produits puissants qu’il permettra. »

À l’heure actuelle, la prise en charge de l’écosystème NFT au sein de l’industrie DeFi est incohérente, ce qui crée des problèmes de croissance en raison de la sous-utilisation des actifs. Les détenteurs de jetons NFT se retrouvent incapables de tirer parti de la valeur des actifs et de générer de la croissance. Selon la co-fondatrice de YGG, Gabby Dizon :

« Les membres de notre guilde génèrent des retours importants grâce à des jeux à gagner, et maintenant, CREAM les aide à débloquer une plus grande utilité pour leurs actifs dans le métavers. C’est la démocratisation de la finance en action, brisant les barrières pour permettre la participation significative d’un tout nouveau segment d’utilisateurs de crypto.

La première étape de la stratégie vise la croissance des actifs NFT

Il s’agit de la première phase d’une stratégie à grande échelle visant à fournir de nouveaux outils aux détenteurs de jetons Metaverse et NFT, permettant aux détenteurs de NFT et aux développeurs de projets de tirer parti de leurs actifs dans le but de poursuivre leur croissance.

