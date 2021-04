CREAM lance des prêts flash de la Banque d’Iron et vise l’efficacité du capital inter-chaînes

Dans un communiqué de presse publié aujourd’hui, CREAM Finance a annoncé une nouvelle fonctionnalité pour (et, par procuration, une relance non officielle de) Iron Bank, la plate-forme de prêt de protocole à protocole conçue pour les prêts flash et sous garantie.

CREAM, que le fondateur Leo Cheng décrit comme «la fourche composée le plus yolo-est», est un marché monétaire conçu pour couvrir les actifs «mal desservis» et permettre une plus grande efficacité du capital pour les utilisateurs de puissance financière décentralisée, en répertoriant des actifs tels que les jetons Yearn Vault et jetons de pool de liquidité.

«Nous ajoutons des actifs que les gens veulent avoir mais dont d’autres peuvent avoir peur», a déclaré Cheng.

Iron Bank est, à bien des égards, une mise en œuvre extrême de cette philosophie. Le protocole, qui permet des prêts de protocole à protocole sous-garantis, est censé servir d’équivalent DeFi de l’industrie de la dette d’entreprise de 10 billions de dollars, permettant au principe du «crédit d’entreprise» de fonctionner entre les protocoles sur liste blanche.

Certains critiquent l’idée conceptuellement – les prêts sous-garantis sont toujours une niche exotique dans DeFi – et ces critiques ont remporté un tour de victoire à la suite du piratage d’Alpha Homora qui a conduit à un exploit d’Iron Bank. Ceci en dépit de la faible responsabilité de la Banque d’Iron dans la vulnérabilité et du fait que la Banque de fer continue de fonctionner discrètement sur plusieurs coffres de Yearn pendant des mois – mais pas à l’échelle dont elle est capable.

Maintenant, avec une nouvelle version de fonctionnalité et Alpha Homora se préparant pour une relance de sa V2, Iron Bank est prêt à revenir sous les projecteurs – et il est peut-être sur le point de le faire de manière majeure.

DeFi Voltron

Cheng parle avec une touche de fierté du statut de CREAM en tant que membre de «DeFi Voltron» – l’ensemble des protocoles de haut niveau qui ont «fusionné» ou ont été «acquis» par l’écosystème Yearn.finance à la fin de l’année dernière.

Ce qui a commencé comme une conversation informelle sur l’implication du maestro DeFi Andre Cronje dans le projet est rapidement devenu une intégration au niveau de l’équipe entre Yearn et CREAM, a déclaré Cheng. À ce jour, les aspects pratiques des intégrations / fusions / collaborations entre les protocoles restent largement un mystère pour les étrangers, et comme une récente rupture avec Cover l’a démontré, les «fusions» ne sont pas toujours gravées dans le marbre.

De l’avis de Cheng, à l’heure actuelle, les divers projets / protocoles peuvent être considérés comme les États-Unis pré-constitutionnels: des entités distinctes au niveau de l’État sont liées par les articles de la Confédération, et chacune tire parti de sa propre monnaie.

Il a laissé entendre qu’un jour, il pourrait être une «possibilité» que tous les jetons sous la bannière Yearn fusionnent pour créer un jeton unique et unifié.

«Je ne dis pas que c’est vers cela que nous nous dirigeons, mais je pense que c’est une possibilité à long terme – je ne sais pas.

Le but de CREAM dans la machine Yearn DeFi Voltron est d’être la solution de prêt tout-en-un, et comme le prouve la Banque de fer, le prêt est un vaste parapluie. Si Iron Bank peut être difficile à appréhender sur le plan conceptuel, ce qu’elle crée en fin de compte est une simple efficacité du capital, a déclaré Cheng.

« Regardez l’anatomie d’un prêt flash », a déclaré Cheng.

Un prêt flash peut interagir avec plusieurs protocoles à la fois et échanger entre plusieurs actifs, mais Ethereum «ne s’en soucie pas vraiment, et il ne voit pas tout à fait les frontières avec les projets de contrats intelligents.» Ils sautent entre les protocoles et les actifs en un «éclair», grâce à la liquidité ouverte.

Si cette vision sans frontières est poussée à son extrême, «tout actif d’un utilisateur sur Ethereum, il devrait pouvoir en tirer parti pour emprunter n’importe quoi ailleurs», et si la liquidité peut être obtenue grâce à un arbitrage via un prêt flash, cela seul compte comme une forme d’actif – du moins dans un avenir idéal et efficace en termes de capital.

Iron Bank apporte ce principe de liquidité ouverte aux relations protocole à protocole. Cheng a déclaré que CREAM envisageait de travailler avec des projets, tels que Saffron Finance, qui développent une dette tranchée basée sur le risque. Si les utilisateurs pensent que la dette d’Iron Bank est plus risquée (en particulier à l’extrémité supérieure de son effet de levier possible, jusqu’à 95x), Saffron dispose de l’infrastructure pour le soutenir.

De plus, Cheng a déclaré que CREAM s’efforçait d’élargir les horizons de la liquidité même à d’autres chaînes.

L’efficacité du capital au carré

Si Ethereum ne se soucie pas des frontières entre les actifs et les protocoles, alors pourquoi la même logique d’efficacité liquide ne peut-elle pas s’appliquer à toutes les chaînes compatibles avec la machine virtuelle Ethereum? Cela permettrait des prêts, des prêts sous-garantis et des prêts flash dans plusieurs écosystèmes, renforçant ainsi la liquidité dans tout l’espace.

«Prêts croisés. C’est la chose où les gens s’arrêtent et disent: «Attendez, attendez, quoi?» »Cheng a ri. «C’est quelque chose que nous prototypons en ce moment. Ce n’est pas quelque chose sur la feuille de route, bla bla, nous le prototypons en ce moment.

Dans sa forme initiale, les utilisateurs pourraient déposer des actifs sur CREAM V1 et débloquer un prêt sur une autre chaîne, leur permettant d’accéder à un écosystème alternatif tout en conservant leurs actifs sur Ethereum. Les types de prêts les plus exotiques viendront plus tard.

Les problèmes liés à la création d’une efficacité du capital idéale et sûre dans toutes les chaînes compatibles EMV sont importants, mais ils sont actuellement en cours de résolution, a déclaré Cheng. Finalement, l’objectif est de permettre aux coffres Yearn de passer d’une chaîne à l’autre via un «wrapper généralisé», ce qui pourrait étendre les outils disponibles pour les stratèges du coffre-fort de plusieurs ordres de grandeur.

C’est une vision de liquidité ouverte et d’efficacité du capital rendue possible, en partie, grâce à une éthique de développement ouverte à travers le DeFi Voltron: