Cream termine les charts avec leur premier single « papier d’emballage »

Bien qu’il n’ait jamais atteint leur premier album, CrèmeLe tout premier single de « Wrapping Paper » était une chanson influencée par le jazz qui a pris le monde de la musique au dépourvu. Le groupe qui est devenu le modèle pour à peu près tous les groupes de heavy rock qui ont suivi dans le sillage immédiat ressemblait à tout sauf à un groupe de rock.

Sorti par Reaction Records au Royaume-Uni le 22 octobre 1966, ce morceau de pop fantasque a été écrit par Jack Bruce et Pete Brown (Pete a co-écrit « I Feel Free », « White Room » et « SWLABR » avec Jack et » Soleil de ton amour » avec Eric Clapton). « Wrapping Paper » comporte un solo de guitare, mais c’est loin d’être une sortie blues fulgurante de marque. Selon Ginger Baker, « j’étais totalement contre, dès le début… Eric et moi n’aimions pas ça.

« Wrapping Paper » a fait le classement des singles au Royaume-Uni le 22 octobre 1966 et a finalement atteint la 34e place, mais pas plus haut. La face B est « Cat’s Squirrel », une chanson rendue populaire par le bluesman Doctor Ross, qui était également le morceau d’ouverture de la face 2 de Fresh Cream, le premier album du groupe sorti début décembre 1966. Sans surprise, étant donné les opinions de Ginger , l’album n’incluait pas « Wrapping Paper »… à l’exception de la version publiée en Suède.

L’édition de luxe 3LP de Fresh Cream peut être achetée ici.