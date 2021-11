Create Music Group entre en Inde; acquiert Nirvana Digital

Nirvana Digital diffuse plus de 20 milliards de minutes de vidéo chaque mois et compte une base d’abonnés au nord de 200 millions.

La société de musique et de médias Create Music Group a acquis Nirvana Digital dans le but d’étendre sa présence mondiale. La société a acquis une participation de 100% dans Nirvana Digital pour renforcer ses offres auprès d’un public de plus en plus large, dans le monde entier. Dans le cadre de l’acquisition, les cofondateurs de Nirvana Digital, Manu Kaushish et Pinakin Thakkar, ont été nommés respectivement président de Create Music Group India et directeur de l’exploitation de Create Music Group India. L’Inde est sans aucun doute l’un des territoires de croissance les plus excitants sur le marché mondial de la musique et des médias, a déclaré Jonathan Strauss, fondateur et PDG de Create Music Group. « Nous cherchions la bonne façon de développer notre entreprise en Inde depuis un certain temps maintenant, et après avoir été présentés aux cofondateurs de Nirvana Digital et avoir vu les parallèles entre nos deux sociétés, nous avons pensé que la bonne décision était de les acquérir. et dynamiser notre entrée en Inde avec l’une de ses sociétés de nouveaux médias les plus avant-gardistes », a-t-il ajouté. Ensemble, les deux sociétés dépassent désormais les 25 milliards de flux par mois, faisant de Create l’une des plus grandes sociétés de médias au monde en termes d’audience.

Il s’agit du premier d’un investissement prévu de 50 millions de dollars que Create Music Group réalisera en Inde et dans toute la région asiatique au cours des prochaines années. Le potentiel du marché de la musique et des médias en ligne en Inde est de plus de 50 % des 1,3 milliard d’habitants de l’Inde qui ont moins de 25 ans et plus de 94 % des consommateurs en ligne en Inde écoutent de la musique. À mesure que la couverture sans fil et la consommation de données deviennent de plus en plus répandues, ces mesures sont appelées à croître encore plus.

Pour Manu Kaushish, co-fondateur de Nirvana Digital, Create travaille avec les artistes et labels les plus connus au monde. « Les relations, la technologie et le capital de Create nous aideront à alimenter la croissance des artistes et des maisons de disques indiens qui auront accès à une distribution et à une monétisation mondiales sur les principales plateformes telles que iTunes, Spotify, Amazon Music ainsi que sur des plateformes indiennes comme JioSaavn et Gaana », a-t-il déclaré. expliqué.

Selon Pinakin Thakkar, co-fondateur de Nirvana Digital, l’accord ouvre les portes aux clients américains de Create pour accéder au marché indien de près de 700 millions de jeunes et apporter les marques mondialement reconnues de Create, notamment Flighthouse, qui est la chaîne de créateurs la plus suivie sur TikTok, en Inde.

Nirvana Digital diffuse plus de 20 milliards de minutes de vidéo chaque mois et compte une base d’abonnés au nord de 200 millions. Il fournit des services de monétisation, de distribution et de gestion des droits aux artistes, labels, cinéma et télévision et autres propriétaires de contenu, y compris l’une des plus grandes organisations spirituelles au monde – The Art of Living, superstar Rap/Hip Hop – Bohemia and Regional Music Powerhouses – Vats Records et films d’équipe.

Fondée en 2015, Create Music Group, est une société de médias et de technologie axée sur les données, axée sur l’autonomisation des artistes et des créateurs. Il gère le contenu et les stratégies de monétisation de certains des plus grands artistes et maisons de disques au monde, notamment J Lo, Deadmau5 et Tory Lanez. Les plates-formes technologiques de Create sont utilisées au niveau de l’entreprise par les principaux groupes de maisons de disques, et ils ont construit une puissante plate-forme publicitaire qui exploite les milliards de flux qu’ils gèrent chaque mois sur YouTube pour une grande variété de marques mondiales. De plus, la société a réalisé des investissements substantiels dans des propriétés de contenu sur des plateformes telles qu’Instagram et TikTok, où elle possède la plus grande marque non-influenceuse, Flighthouse, qui compte plus de 28 millions d’abonnés.

Lire aussi : De Tring à TrueFan, le secteur de l’engagement des fans de célébrités voit une poussée sur les plateformes

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.