Sylvester Stallone a finalement accepté de jouer dans une émission de télévision, et il a un pedigree incroyable derrière lui. La légende de Rocky a signé pour Kansas City, la prochaine série du co-créateur de Yellowstone, Taylor Sheridan. La série a été co-créée par le créateur de Boardwalk Empire, Terence Winter, qui a remporté une nomination aux Oscars pour avoir écrit Le Loup de Wall Street. Kansas City, qui s’est réuni incroyablement vite, sortira sur Paramount+.

Stallone, 75 ans, fait des films depuis 50 ans mais n’a fait qu’une poignée d’apparitions à la télévision au cours de sa carrière. Il a joué dans des épisodes de Dream On, Kojak et Las Vegas, et a récemment joué lui-même dans This Is Us. Kansas City est la première fois qu’il jouera un rôle majeur dans une série scénarisée. Il est également producteur exécutif du projet, qui sera produit par 101 Studios et MTV Entertainment Studios.

Kansas City mettra en vedette Stallone en tant que gangster italien de New York nommé Sal qui déménage à Kansas City, Missouri. Il essaie de s’y établir mais trouve la culture très différente de celle de New York. Il rencontre également un groupe surprenant de personnages qui le rejoignent sur son chemin vers le pouvoir. Stallone, Winter et Sheridan sont tous producteurs exécutifs, aux côtés de Braden Aftergood de Balboa Productions et David C. Glasser, Ron Burkle et Bob Yari de 101 Studios. Winter est le showrunner et a déjà occupé sa salle d’écrivains.

« Taylor est un créateur prolifique en raison des personnages multidimensionnels qu’il crée et des mondes complexes qu’il construit », a déclaré le PDG de 101 Studios, David Glasser, dans un communiqué à Deadline. « Pouvoir avoir le légendaire et transcendant Sylvestre jouant l’un de ces personnages est vraiment un privilège. Et en plus de cela, nous avons Terence qui produit le projet avec nous, qui est responsable de certaines des émissions de télévision les plus captivantes et les plus respectées. dans l’histoire. Nous sommes ravis que ViacomCBS se soit associé à nous pour aider à raconter cette histoire. «

Dans une interview du 17 décembre avec Deadline, Glasser a déclaré que Kansas City s’était réuni plus rapidement que d’habitude. Il a appelé Sheridan un vendredi pour lui dire qu’il voulait travailler avec Stallone. Comme il a toujours voulu adapter Omerta de Mario Puzo, Glasser a suggéré un projet à la Goodfellas avec Stallone. « Puis, sur place, il passe 45 minutes à me raconter une histoire qu’il vient de créer dans sa tête. Nous sommes vendredi à 15 heures. C’est une belle histoire, et rien n’est écrit. Dimanche après-midi, il m’a remis le pilote. Je ne pouvais pas le croire », a déclaré Glasser. Au moment où ils ont apporté l’idée au réseau un lundi, Stallone était déjà attaché et un script a été fait.

On ne sait pas quand la production à Kansas City commencera. En attendant, les fans de Stallone ont quelques films à attendre en 2022. Il travaille actuellement sur The Expendables 4, dont la sortie est prévue l’année prochaine. Il joue également dans Samaritain, basé sur la série Mythos Comics et dont l’ouverture est prévue le 26 août 2022. Stallone a également repris son rôle de Starhawk/Stakar Ogord dans Marvel’s Guardians of the Galaxy, Vol. 3, qui ouvrira en 2023.

Sheridan est un écrivain nominé aux Oscars dont les crédits de film incluent Hell or High Water, Wind River et Sicario. Il a créé Yellowstone de Paramount Network avec John Linson et sa prochaine série prequel, 1883. Sheridan a également créé le maire de Kingstown avec Jeremy Renner pour Paramount+. Avant de se tourner vers l’écriture et la réalisation, Sheridan a joué dans Veronica Mars et Sons of Anarchy.