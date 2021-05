Créateurs derrière les repas Buzzy Brands et 69 Open LA Store – WWD

Sam Salad et Rebma – tous deux pseudonymes – se sont associés pour ouvrir une boutique dans le Highland Park de Los Angeles.

«Je fonctionne en quelque sorte comme deux personnes», a déclaré Sam au téléphone.

Pour ce qui est de la presse, il a poursuivi: «J’opère comme mon nom de plume pour les repas.»

Meals est la marque de mode basée à Los Angeles qu’il a fondée, née d’une expérience de vente de ses créations sur le boulevard Abbot Kinney à Venise.

«J’ai vendu des pantalons chers, et les gens se moquaient en quelque sorte des prix, mais ensuite ils allaient de l’autre côté de la rue à Gjelina Take Away et dépensaient une fortune en nourriture», a expliqué Sam. «Alors, j’ai commencé à présenter les vêtements comme de la nourriture.»

Utilisant le langage de la nourriture pour vendre des vêtements, il a commencé à décrire son denim, par exemple, comme «super croquant au début, mais il devient vraiment beurré», dit-il. «J’ai parsemé ma langue avec de la nourriture parlée.»

Lui et Rebma, Amber à l’envers, créent des repas ensemble. Rebma est la créatrice énigmatique derrière 69.

«Les repas combinent la nourriture et les vêtements de travail», a poursuivi Sam. «Tout est très doux, et tout est en toile.… Et 69, on pourrait dire, ce sont de larges, grandes pièces architecturales écrasées avec du denim.

Les créatifs, qui travaillaient auparavant dans The American Cement Building surplombant le parc MacArthur, sont maintenant au 5440 Monte Vista. Le nouvel espace sert à la fois de studio et de devanture séparée de 700 pieds carrés, offrant des repas et 69 designs ainsi que des articles de Telfar, Brain Dead et Clyde. Les prix sont aussi bas que 2 $ pour les «bibelots» et élevés jusqu’à environ 800 $ pour certains 69 pièces. Il y a un chapeau de repas pour 25 $, des t-shirts pour 60 $, tandis que la plupart des 69 vêtements coûtent environ 200 $. Tout est disponible directement pour le consommateur à repas.vêtements et soixante-neuf.us.

“Amber a été attiré par la peinture de cette couleur bleu clair”, a déclaré Sam à propos de l’intérieur.

À l’intérieur, les murs sans fenêtre sont d’un bleu ciel, ornés de nuages ​​duveteux. Imaginant un quad d’école, le nom de la boutique lui est venu: Cloud College.

«Nous introduisons un short banane et une robe de travail banane qui sont vraiment mignonnes», a déclaré Sam à propos des nouveaux modèles. Ils travaillent souvent avec des tissus morts-vivants, provenant de Ragfinders of California de Los Angeles. «Je pense que l’idée de cette collection va être le banana split. Nous faisons ce colorant à la banane vraiment amusant où c’est une base jaune [with] taches brunes. Et puis nous allons faire un pantalon rouge cerise.

Aussi colorée que soit la marque, les best-sellers sont en blanc cassé ou en beige («C’est un peu ironique»).

Comme tous les designers indépendants, naviguer dans la pandémie n’a pas été facile. Pendant un moment, la production a été interrompue – mais pas pour longtemps.

«Nous étions complètement effrayés», a déclaré Sam. «Nous nous sommes dit: ‘OK, nous devons trouver de vrais emplois maintenant. Le rêve est terminé. Qu’est-ce qu’on fait?'”

Ils se sont tournés vers la création, fabriquant des masques à 5 $.

«C’était à une époque où il était très, très difficile d’obtenir des masques», a-t-il déclaré. «Les masques ont complètement explosé pour les repas et 69, et cela nous a donné un fonds de roulement et un moyen de soutenir nos équipes de vente qui, autrement, traversaient une période assez difficile.»

Les partisans des marques incluent l’artiste Kerwin Frost, le rappeur Lil Dicky, qui portait Meals in GQ, la styliste Cathy Hahn de Post Malone, Maurice Harris de Bloom & Plume et l’artiste Seth Bogart, qui occupait autrefois l’espace Highland Park.

«Je pense que nous sommes en quelque sorte surréalistes, et nous sommes absurdes d’une certaine manière», a déclaré Sam à propos de sa vision collective avec Rebma. «Le mot clé pour les repas est confus. Comment confondre mode et gastronomie? Nous voulons que les gens participent à la blague, mais comment pouvons-nous changer un peu les choses et rendre les choses intéressantes? »

Plus tard, il a ajouté: «Je veux des doubles prises. Je veux inhabituel. Je veux vivre là-dedans.

Ouvert de 11h à 17h, Cloud College accueille les acheteurs le samedi uniquement ou sur rendez-vous.