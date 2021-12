Création de l’Autobot Academy pour développer les talents pour le marché des véhicules électriques en Inde

Autobot, une entreprise d’apprentissage des technologies EV, a créé l’Académie Autobot, afin de développer des talents pour le marché croissant des VE en Inde. L’évolution de la technologie des véhicules électriques entraînant une augmentation rapide des volumes de production et de vente, il y a une augmentation massive de la demande d’installations d’apprentissage vertes en Inde.

Autobot, la société d’apprentissage technologique EV a créé son Académie Autobot, pour former les talents pour le marché des VE en croissance rapide dans le pays. Compte tenu de l’augmentation massive de la demande d’installations d’apprentissage écologiques en Inde, l’académie a été lancée pour répondre à cette demande et est devenue la marque EdTech leader, innovante et spécialisée en Inde pour l’apprentissage et le développement de technologies futuristes.

Le gouvernement indien a fait pression pour l’adoption des véhicules électriques à grande échelle et l’objectif est désormais fixé à 30 % de toutes les ventes de véhicules dans le segment des véhicules électriques (estimé à 50 % de tous les 2-3 roues et 30 % des ventes globales de véhicules dans le pays). Même si les chiffres sont bien inférieurs aux objectifs précédents de ventes complètes de véhicules électriques d’ici 2030, Autobot estime qu’il serait nécessaire de former des millions de personnes sur la technologie des véhicules électriques pour répondre aux besoins en talents de l’industrie.

En tant que fournisseur d’apprentissage des véhicules électriques en Inde, Autobot Academy a été le fer de lance de la formation de la main-d’œuvre pour répondre aux besoins du secteur national de la fabrication de véhicules électriques. L’Académie dispose d’un large bassin d’experts en VE dans le monde et de plus de 50 partenaires industriels. L’Académie Autobot a déjà offert plus de 6 000 heures d’apprentissage écologique et d’opportunités de carrière à plus de 500 personnes, avec plus de 2 500 apprenants actifs.

En parlant de ça, Ashwini Tiwary, co-fondateur / PDG, Autobot India, a déclaré : « Les véhicules électriques sont l’avenir de la mobilité, et le secteur automobile indien se prépare désormais à la transition. Dans le but de faire de l’Inde une nation EV, nous avons créé l’Académie Autobot comme le centre d’apprentissage et de développement le plus réputé et le plus complet pour les compétences futures. Nous avons fait appel aux meilleurs experts en VE du monde entier pour garantir une expérience d’apprentissage engageante intégrée aux technologies de pointe.

Il a ajouté : « Il existe des modes d’apprentissage transparents avec des projets pratiques et des cours bien structurés qui offrent une spécialisation de domaine aux apprenants. Autobot Academy est déjà la marque numéro 1 en Inde pour l’apprentissage et le développement spécifiques aux véhicules électriques et la certification que nous proposons est hautement réputée, reconnue et acceptée dans l’industrie indienne des véhicules électriques.

Différentes méthodologies d’apprentissage sont proposées aux ingénieurs spécialisés dans le secteur des véhicules électriques.

Académie Autobot (AA) : Une plate-forme d’apprentissage en ligne de bout en bout à 360 ° offrant des cours aux opportunités de carrière en utilisant une expérience d’apprentissage technologique intégrée. Studio d’apprentissage Autobot (ALS) : Un studio d’apprentissage personnalisé pour l’apprentissage et le développement de l’ingénierie, adhérant aux meilleures pratiques mondiales qui garantissent une expérience d’apprentissage en ligne engageante, efficace et collaborative.Pool de talents Autobot (ATP) : Un énorme vivier de talents virtuels EV est en cours de développement pour que les acteurs de l’industrie collaborent pour leurs besoins holistiques de recherche de talents, de placement et de réseautage.Hubs pratiques Autobot (AHoH) : Autobot Academy a déjà mis en place 3 de ces hubs à Pune, Bangalore et Delhi/NCR pour faciliter l’apprentissage pratique hors ligne et la collaboration qui offre une exposition en temps réel aux utilisateurs. D’ici 2024, le nombre de ces hubs devrait être supérieur à 10, couvrant toutes les grandes villes du cluster EV à travers l’Inde.

Autobot Academy propose également diverses options d’apprentissage pour toutes les parties prenantes de l’écosystème EV, notamment :

Entreprises de véhicules électriques – Programmes d’amélioration des compétences (PIP), Programmes d’amélioration des connaissances (KIP), Programmes d’amélioration des compétences (CIP) et programmes RSEUniversités – Programmes semestriels, programmes de collaboration conjointe, cours de certification et Bootcamps (EIP), Programmes d’amélioration des compétences (CIP)Étudiants – Programmes d’amélioration des connaissances (KIP), Programmes d’amélioration de l’employabilité (EIP), Bootcamps

