Création de nouvelles entreprises: India Accelerator a financé 27 start-ups en 2020; vise à parrainer 100 start-up en 2021

L’India Accelerator (IA) est un accélérateur de semences lancé en mars 2017 ; il vise à être le terreau des start-ups technologiques émergentes. « Les start-up sélectionnées reçoivent non seulement un financement de démarrage, des conseils, un mentorat et des connexions, mais également d’autres apports essentiels nécessaires pour leur permettre d’être lancées avec succès », a déclaré Ashish Bhatia, fondateur de IA, lors d’une récente interaction avec FE.

L’IA fait partie du Global Accelerator Network, un groupe d’une centaine de meilleurs accélérateurs dans le monde. “Le modèle IA suit de près celui de TechStars et d’autres accélérateurs de renommée internationale”, a-t-il déclaré.

Bhatia a ajouté que l’IA est unique en termes d’approche pratique intensive, de couverture à 360 degrés, de relations avec les investisseurs, de réseau de partenaires et d’orientation mondiale. «Nos mentors sont tous des gens qui réussissent et qui ont la passion de bâtir la communauté de l’entrepreneuriat. Nous sommes le seul accélérateur soutenu par le GAN en Inde ; Le GAN ouvre de nombreuses opportunités pour les start-ups de notre portefeuille de se développer à l’échelle mondiale, et apporte également le mentorat et l’investissement mondiaux dans l’image », a-t-il déclaré.

L’année pandémique (2020), a déclaré Bhatia, a été difficile pour les start-ups. « L’entonnoir de financement s’est tari, les revenus ont diminué, les bénéfices ont diminué et les entreprises ont réduit leurs plans de croissance. Les start-ups à un stade précoce et intermédiaire sont les plus touchées, en particulier dans l’espace de voyage et de transport », a-t-il déclaré.

Dans le même temps, les start-ups du secteur des technologies de la santé et de l’edtech ont vu leurs revenus augmenter et ont attiré de bons financements. «La bonne chose est qu’aucune de nos start-ups n’a fermé ses portes en ces temps difficiles. Ils ont pivoté, ils ont réorganisé, ils ont réduit leur taille dans certains cas, mais ils ont réussi à rester en vie et je suis sûr qu’ils vont riposter plus fort avec les choses qui s’améliorent maintenant », a déclaré Bhatia.

En 2020, l’IA a financé 30 start-ups de sa cohorte, et elle vise à financer 100 start-ups cette année.

À l’avenir, l’IA prévoit une expansion mondiale. « Nous sommes sur la planche à dessin pour lancer un programme à Singapour, comme base pour couvrir la géographie de l’Asie du Sud-Est. Un autre objectif est d’étendre notre empreinte en Afrique », a déclaré Bhatia.

