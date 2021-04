Création des combats spectaculaires de Kaiju entre Godzilla et Kong ⋆ .

Cette histoire contient des spoilers pour « Godzilla contre Kong. »

Le réalisateur de «Godzilla contre Kong», Adam Wingard, sait que le public du film n’est vraiment intéressé que par une chose: des combats spectaculaires entre les deux monstres titulaires.

Il était heureux de livrer.

«Les gens viennent voir la destruction, la folie et le spectacle, donc vous n’essayez jamais de vous en éloigner», a déclaré Wingard lors d’un récent appel vidéo. «Mais un monstre qui vous tient à cœur [makes it] encore plus intéressant quand il détruit des choses.

La dernière entrée de la franchise Monsterverse de Warner Bros. et Legendary Pictures, «Godzilla vs Kong», suit les événements de «Godzilla: King of the Monsters» en 2019 et de «Kong: Skull Island» en 2017. Dans le film, maintenant en salles et sur HBO Max, les humains continuent de rechercher les kaiju – ou Titans, dans le langage du film – qui habitent le monde.

Le réalisateur Adam Wingard sur le tournage de «Godzilla vs Kong».

(Vince Valitutti / Warner Bros.Photos et images légendaires)

Kong est détenu et surveillé dans un dôme géant afin d’être tenu à l’écart du radar de Godzilla. Godzilla, quant à lui, a récemment commencé à attaquer des installations de recherche spécifiques apparemment sans provocation, et les scientifiques du gouvernement ne peuvent pas comprendre pourquoi. Finalement, les humains élaborent un plan qui consiste à sortir Kong de sa bulle protectrice pour servir de guide lors d’un voyage au centre de la Terre.

Mais Godzilla est une créature instinctive, alors il détecte rapidement Kong et le poursuit. Leur bataille est inévitable.

Malgré un casting que Wingard décrit comme «certains des meilleurs acteurs vivants» – y compris Rebecca Hall, Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown et Brian Tyree Henry – «à la fin de la journée, les humains sont là pour soutenir les monstres.» Il pointe le matériel promotionnel «Godzilla vs Kong» comme preuve de l’identité des vraies stars.

«Pour moi, il s’agissait toujours de vous faire investir dans l’histoire des monstres», a déclaré Wingard.

Son objectif était de s’assurer que Godzilla et Kong étaient traités avec respect et présentés comme des personnages pleinement réalisés avec des points de vue cohérents. Il voulait également s’assurer que le public sympathiserait avec eux, en particulier Kong.

«Mon expérience avec ces monstres en grandissant a toujours été celle où je projetais vraiment mes propres idées sur ce qu’ils vivaient et pensaient», a déclaré Wingard, qui a regardé tous les films précédents «Godzilla» et «King Kong» chronologiquement pour se préparer à ce film . «Je voulais vraiment m’assurer que le personnage de Godzilla et le personnage de King Kong soient traités comme tels et pas seulement comme des monstres [or] des accessoires qui se déchaînent et font exploser les choses, même si cela en fait également partie, car c’est la moitié du plaisir.

Godzilla et Kong s'affrontent dans «Godzilla contre Kong».

(Warner Bros.Photos et images légendaires)

Les deux principaux affrontements impliquant Godzilla et Kong font partie de cet amusement. Le premier d’entre eux est une bataille sur l’océan, qui était essentiellement le point de départ de Wingard et de son équipe pour les effets visuels.

«Nous avons toujours su que la bataille océanique était le point de départ le plus sûr, car elle n’a jamais changé dans aucune ébauche du scénario», a expliqué Wingard. « Lorsque vous vous lancez dans l’animation, vous essayez de placer la plupart de vos paris [on something] vous pensez que ce sera la séquence qui fera le montage final du film. «

Cette première bataille a lieu alors que Kong est transporté sur un navire transporteur à travers l’océan. Sentant un camarade «alpha Titan», Godzilla rattrape le convoi et lance le combat.

Lors de la première grande séquence d’effets visuels sur laquelle l’équipe a travaillé, a déclaré Wingard, ils « ont traversé tout le processus comme vous êtes censé le faire. » Cela signifie utiliser des storyboards, des animatiques et des prévisualisations pour planifier la scène avant de passer à la post-visualisation et de réaliser les plans pour de vrai.

«J’avais toutes ces choses différentes avec lesquelles jouer, a dit Wingard. «Ils sont sur l’océan, [so] Kong est hors de son élément. Godzilla est dans son élément, Kong ne veut pas tomber à l’eau car il ne sait pas nager aussi. Il y avait juste cette progression naturelle de l’approche de ce combat.

Pourtant, le superviseur des effets visuels John «DJ» DesJardin a expliqué que le cadre océanique comportait ses propres défis, tels que l’eau libre et les monstres qui passent sous l’eau tout en se battant.

«C’est comme un autre niveau de complexité que vous n’obtenez pas nécessairement lorsque vous traversez une ville», a déclaré DesJardin.

Ensuite, pour la grande bataille finale, Wingard et son équipe se sont éloignés du flux de travail traditionnel. Après un voyage à Hollow Earth – un monde à l’intérieur de la Terre peuplé de monstres – Kong intercepte Godzilla alors qu’il fait des ravages à Hong Kong. Alors que Kong était manifestement désavantagé dans leur bataille océanique, cette fois, il est armé d’une hache qui semble avoir été utilisée par ses ancêtres pour combattre Godzilla.

Godzilla et Kong se battent dans «Godzilla contre Kong».

(Warner Bros.Photos et images légendaires)

«L’une des choses les plus provocantes dans le scénario a été la mention que lorsque Kong entre dans Hollow Earth, il trouve un sceptre géant», a déclaré Wingard. «Alors j’ai commencé à y penser. … Même si nous n’allons pas révéler [it] nécessairement dans le film… j’avais besoin de ma propre histoire.

Wingard y voyait une opportunité de donner à Kong une arme qui lui permettrait de se battre contre Godzilla car, objectivement, il est difficile de croire que les deux sont également identiques.

«J’ai juste commencé à réfléchir à ce que cela pourrait être et quel type d’arme fonctionnerait réellement contre Godzilla», a déclaré Wingard. «Tout ce à quoi je pensais n’avait aucun sens parce que la peau de Godzilla a juste ce sentiment d’être totalement impénétrable. Et ce n’est que lorsque j’ai commencé à réaliser: « Eh bien, je pense que la seule chose qui couperait Godzilla serait Godzilla lui-même », que l’ampoule s’est éteinte. «

Cela a inspiré la création de la hache de Kong, qui semble être fabriquée à partir d’un morceau de la colonne vertébrale de Godzilla. Son existence n’est pas seulement utile mais fait allusion à une histoire ancienne entre les deux monstres.

Mais la nouvelle arme n’est pas la seule chose qui augmente les chances de Kong dans le match revanche. Le réglage aide également.

«Quand vous avez King Kong en tant que personnage, ce qui est génial à propos de lui, c’est qu’il est anthropomorphisé et qu’il a des pouces opposables et il peut penser plus intelligemment et il peut en quelque sorte résoudre des problèmes», a déclaré Wingard. «Ainsi, lorsque vous approchez d’une scène de combat avec lui, vous essayez de toujours penser au terrain et à la façon dont il l’utiliserait.»

Donc, pour donner à Kong un coup de pouce supplémentaire, Wingard a légèrement modifié l’horizon de Hong Kong – les bâtiments ont été faits pour paraître plus hauts qu’ils ne le sont en réalité.

«Même si Kong était désavantagé, car il n’est pas en tête-à-tête aussi puissant que Godzilla, son avantage était de pouvoir utiliser son environnement», a déclaré Wingard.

Godzilla et Kong se battent sur un bateau dans «Godzilla contre Kong».

(Warner Bros.Photos et images légendaires)

Mais les choses se compliquent encore plus lorsque Mechagodzilla rejoint le combat.

«C’est un crétin», a déclaré DesJardin. «Il se bat sale. Il y a des moments qu’Adam nous a fait vivre et qui nous ont fait le plus rire parce que nous nous disons simplement: ‘Ah, ouais, vous ne l’aimerez vraiment pas beaucoup.’ ‘

DesJardin a également expliqué qu’en travaillant sur cette bataille, ils se sont complètement écartés du flux de travail de routine, ce qui a permis à Wingard d’explorer diverses idées.

«Au lieu de faire cette version complète de previs-postvis, nous irions simplement à [visual effects companies] Scanline ou Weta ou quiconque s’occupe de cette partie du film et dites: «Faisons semblant que c’est un vrai tournage» », a déclaré DesJardin. «’Nous avons déjà ces personnages. Animons-les en faisant ces choses qu’Adam veut faire. Et puis mettons six ou sept caméras sur lui que nous pensons être intéressantes. »

Wingard prendrait ensuite toutes les différentes images et assemblait un montage avec le monteur du film, Josh Shaeffer. C’était un flux de travail qui n’était possible que parce qu’ils étaient plus tard en production, avec de bonnes versions des monstres et des décors déjà construits.

«J’ai l’impression que nous avons eu une boucle de rétroaction très serrée pour créer ces séquences et les rendre aussi explosives qu’elles le sont grâce à ce flux de travail», a déclaré DesJardin.

