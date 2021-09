Création d’un groupe d’experts sur les salaires minimums nationaux

in

Le nouveau comité de neuf membres aura le même mandat que celui du comité précédent : faire des recommandations au gouvernement sur le salaire minimum et le salaire plancher national.

Le groupe d’experts sur les salaires minimums et les salaires planchers nationaux a été reconstitué sous la direction de l’économiste et statisticien SP Mukherjee. Ajit Mishra, qui présidait le panel, s’est excusé de s’acquitter de son devoir en raison de ses engagements personnels et professionnels. Le comité dirigé par Mishra a tenu quatre réunions depuis sa création en juin de cette année

Le Code du travail sur les salaires, adopté en 2019, accorde une protection législative du salaire minimum à tous les travailleurs. Actuellement, les dispositions de la loi sur le salaire minimum s’appliquent aux travailleurs occupant des emplois réguliers, notamment dans les mines, les plantations et les services. Le code des salaires vise à garantir le « droit à la subsistance » pour chaque travailleur et à étendre la protection législative du salaire minimum à 100 % de la main-d’œuvre du pays, contre 40 % actuellement.

Le nouveau comité de neuf membres aura le même mandat que celui du comité précédent : faire des recommandations au gouvernement sur le salaire minimum et le salaire plancher national. Il est également constitué pour une durée de trois ans. Conseiller principal du travail et de l’emploi au ministère du Travail et de l’Emploi DPS Negi est également membre secrétaire du nouveau comité.

Cependant, le responsable a déclaré qu’un mandat de trois ans ne signifie pas que le comité soumettra ses recommandations dans trois ans à compter de la date de constitution du comité. Il a été maintenu à trois ans afin que même après la fixation des salaires minimums et des salaires planchers nationaux, le gouvernement puisse solliciter des contributions techniques du groupe d’experts sur des sujets liés aux salaires minimums et aux salaires planchers nationaux, selon les besoins.

« Le nouveau comité remettra son rapport au plus tôt de la mise en œuvre du code des salaires. Il sera ensuite mis en place pour d’autres mesures nécessaires », a-t-il déclaré.

Avant l’adoption du code des salaires en août 2019, le ministère du Travail avait mis en place un comité similaire présidé par le professeur Anoop Satpathy. Le panel dirigé par Satpathy avait suggéré en janvier 2019 un salaire minimum national à Rs 375 par jour ou Rs 9 750 par mois, quels que soient les secteurs, les compétences, les professions et les zones rurales-urbaines. Il a également suggéré une allocation mensuelle de logement de Rs 1 430 pour les travailleurs de la ville.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.