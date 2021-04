Creative Assembly ouvre un troisième studio au Royaume-Uni et déménage l’installation de Mo-Cap

Total War Maker Creative Assembly ouvre un autre studio dans sa maison de Horsham au Royaume-Uni.

C’est le troisième bureau de la société au Royaume-Uni et vient aux côtés de la société déménageant son installation de capture de mouvement. Auparavant, c’était à Horsham. Au total, Creative Assembly affirme disposer de 10 000 pieds carrés d’espace de studio entre ses trois sites britanniques, son bureau de Sofia, en Bulgarie et son installation mo-cap.

“C’est une période incroyablement excitante pour Creative Assembly avec le très attendu Total War: Warhammer III à l’horizon et notre nouvelle IP de jeu de tir de science-fiction en développement”, a déclaré le directeur du studio Gareth Edmonson (photo).

«Nous accueillons déjà certains des meilleurs talents et nous grandissons.

«Nous avons la réputation fantastique d’être l’un des meilleurs développeurs de jeux pour lesquels travailler grâce à notre approche positive de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Je veux continuer à miser sur cela et voir la fin du modèle de travail traditionnel de 9 à 5 au bureau.

«À l’avenir, nous transformerons notre modèle de travail pour intégrer la flexibilité comme norme, et nous avons besoin du bon environnement pour y parvenir. Bien que nous souhaitons amplifier les avantages du travail à distance, nous savons également qu’il n’y a pas de substitution virtuelle à la collaboration créative en personne, nous allons donc repenser notre rythme de travail ainsi que notre environnement pour nous concentrer sur la créativité et l’innovation lorsque nous le sommes. dans le bureau.”

L’année dernière, la société mère de Creative Assembly, Sega Europe, a déclaré qu’elle souhaitait se concentrer sur la création de nouvelles adresses IP alors que de nombreuses franchises créées par ses studios arrivaient à maturité.

