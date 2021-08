Creativeland Asia lance une division de recherche spécialisée, Crossbow Insights

Crossbow Insights aidera les marques à atteindre les vérités profondes des consommateurs pour débloquer le prochain niveau de croissance

Creativeland Asia a annoncé mercredi le lancement de Crossbow Insights, une société de recherche et d’analyse des consommateurs de Creativeland Asia. Shalini Sinha, PDG de Consumer Intelligence et directrice de la stratégie, dirigera la division Consumer Insights. L’objectif est de réunir la créativité, l’apprentissage profond basé sur la technologie et la science pour aider à repenser, réévaluer, reconcevoir les problèmes et obtenir une perspective renouvelée, a déclaré la société dans un communiqué. Crossbow Insights aidera les marques à atteindre les vérités profondes des consommateurs pour débloquer le prochain niveau de croissance.

Selon l’entreprise, Crossbow Insights s’appuie étroitement sur cette philosophie de « Crazy Science of Insights » – Crazy trouve sa genèse dans la citation partagée par Einstein : « Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes en utilisant le même type de pensée qui les a créés ». À travers le processus, l’effort sera d’explorer différentes dimensions des émotions humaines et d’entrer dans l’abîme de l’esprit humain. L’équipe accompagnera le client de la perspicacité à la stratégie afin que rien ne se perde dans la traduction juste après avoir compris le problème du client, l’avoir abordé, collecté des données et l’avoir signalé.

L’année dernière et cette année ont eu un impact énorme sur le comportement des consommateurs de demain, a déclaré Sajan Raj Kurup, fondateur et président de Creativeland Asia. « Cette nouvelle entreprise sera sous la direction de Shalini Sinha, qui a rejoint notre équipe plus tôt cette année pour renforcer les connaissances des consommateurs et la réflexion stratégique chez CLA. Avec plus de deux décennies d’expérience et d’expertise dans ce domaine, Shalini constitue une équipe triée sur le volet de chercheurs et de stratèges brillants chez Crossbow Insights. Shalini et moi partageons la vision de rassembler la créativité, l’apprentissage en profondeur basé sur la technologie et la recherche sur les consommateurs pour s’associer aux spécialistes du marketing afin de se connecter encore plus étroitement avec le marché et les consommateurs dans le nouveau monde normal dans lequel nous entrons tous », a-t-il ajouté.

La division de la recherche est déjà en train de développer des capacités numériques agiles qui peuvent aider à comprendre les consommateurs de manière plus efficace et efficiente. Ils utiliseront des techniques scientifiques telles que la programmation neuro-linguistique, les méthodes psychométriques, l’art de la narration pour comprendre les émotions humaines profondément enracinées.

« Chez Creativeland Asia, nous nous efforçons d’offrir à nos clients une approche holistique de la transformation de la marque. Nous voulons nous concentrer sur la création de produits qui apporteront des solutions significatives aux marques, en gardant leur contexte de marque au cœur de ce que nous résolvons. L’utilisation de techniques numériques et agiles de manière complémentaire avec Qualitative nous aidera à découvrir un comportement de consommateur beaucoup plus profond qui peut nous aider à résoudre les problèmes des clients. Avec le lancement de Crossbow Insights, je suis certain que nous aiderons davantage les marques à identifier et à développer une stratégie de marque solide », a déclaré Sinha.

