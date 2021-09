Creator (CTR) – (Top 50 Blockchain-as-a-Service) Une étoile montante dans l’industrie de la blockchain

Visitez l’article original*

https://www.newsbtc.com/wp-content/uploads/2021/09/creator-460×259.png

Creator, une plate-forme Blockchain-as-a-Service (BaaS) conçue pour aider les utilisateurs à lancer des applications décentralisées compatibles avec les contrats intelligents sans apprendre à coder, vient d’annoncer la compatibilité de son réseau sur Binance Smart Chain (BSC).

Cela survient après le lancement réussi par Creator de deux IDO (Offre d’échange décentralisée initiale) où le jeton CTR natif de Creator a été vendu à la fois sur la rampe de lancement Ignition Paid ainsi que sur la rampe de lancement MoonStarter.

Maintenant que la plate-forme de Creator est compatible avec BSC (un réseau de blockchain activé par contrat intelligent), et le pool de liquidités CTR/BNB a été ajouté avec succès sur Pancakeswap (un DeX construit sur BSC).

Après avoir permis une liquidité suffisante pour les paires CTR sur Pancakeswap, l’équipe Creator a continué à nommer des jetons CTR sur Gate.io. Le tour de scrutin s’est terminé avec succès avec plus de 22 millions de votes (deux fois plus que l’objectif initial). Et maintenant, les jetons CTR sont officiellement répertoriés sur Gate.io, un échange cryptographique renommé et l’un des plus importants du secteur, enregistrant un volume de transactions sur 24 heures de plus de 680 millions de dollars. En outre, le jeton CTR est également répertorié sur Coingecko – le plus grand agrégateur de données de crypto-monnaie indépendant au monde.

Afin de créer un avantage maximal pour la communauté des créateurs ainsi que pour l’industrie de la cryptographie, l’équipe des créateurs implémente des capacités agricoles pour les détenteurs de CTR chez KyberDMM et UniFarm, permettant ainsi aux détenteurs de CTR de gagner des rendements grâce au jeton. À l’heure actuelle, les fournisseurs de liquidités peuvent ajouter n’importe quelle quantité de liquidités au pool BNB-CTR sur KyberDMM sur BSC pour débloquer leur part des 120 000 $ de récompenses d’extraction de liquidités de CTR et de jetons KNC au cours des deux prochains mois. De plus, les détenteurs de CTR peuvent également commencer à jalonner des jetons CTR à UniFarm Cohort 23 avec 3 autres jetons, dont $HESH, $MANGA, $UFARM. Les fournisseurs de liquidités peuvent miser sur n’importe quel jeton et exploiter TOUS les autres à UniFarm Cohort 23 avec APY jusqu’à 250%.

(pool BNB-CTR sur KyberDMM)

Avec son inscription sur Uniswap, Pancakeswap, Gate.io, Coingeko ainsi que l’agriculture dans KyberDMM et UniFarm, CTR est prêt à augmenter son accessibilité, ce qui entraîne des bénéfices énormes pour les investisseurs à long terme et, plus important encore, se rapproche de son objectif. de devenir un service à part entière qui permet aux utilisateurs DeFi et NFT.

Qu’est-ce que Creator (BaaS) ?

Creator est une plate-forme Blockchain en tant que service (BaaS) qui fournit un contrat intelligent sans code, un DApp à faible code et d’autres services pour renforcer le monde DeFi et NFT. Les fonctionnalités Blockchain du créateur élargiront la porte pour que chaque studio de jeu et développeur entre dans l’industrie gamified NFT et Blockchain.

Creator fournit à ses utilisateurs une infrastructure blockchain qui est pré-construite avec toutes les conditions préalables d’un contrat intelligent de toute conception et objectif permettant ainsi aux applications décentralisées de prospérer. Creator fait en sorte que l’entrepreneur ou le créateur puisse lancer une DApp avec un minimum de savoir-faire technique, d’où le nom de «créateur».

Creator’s BaaS fournit non seulement l’infrastructure qui permet aux entrepreneurs et aux créateurs de se concentrer facilement sur le côté commercial et créatif de leurs projets, mais offre également une maintenance permettant ainsi à quiconque de mettre en place facilement des solutions de réseau blockchain basées sur le cloud.

Creator crée un Launchpad où les entrepreneurs peuvent collecter des fonds et gérer les préventes aux détaillants après avoir déployé leur DApp dans Creator Chain. Creator Launchpad pourrait les aider à effectuer toutes les procédures compliquées telles que : la pré-commercialisation, l’exécution des événements de vente, la liste des jetons, le jalonnement, l’acquisition, l’extraction de liquidités après les ventes.

Comment fonctionne la plate-forme des créateurs ?

Les innovateurs et les créateurs de la plate-forme Creator peuvent concrétiser leur idée de DApp en consultant les contrats intelligents disponibles sur Creator.

Par exemple, un utilisateur peut décider de créer un contrat intelligent à coût moyen en utilisant les outils de glisser-déposer de Creator pour programmer des instructions dans ce contrat intelligent. Pour notre exemple, imaginons qu’Alice soit celle qui crée ce contrat intelligent à coût moyen. Alice peut donc définir le contrat intelligent à relier à l’échange, définir les paramètres des actifs numériques à acheter et définir une stratégie qui peut être facilement programmée dans le contrat sur Creator. De plus, Alice n’a même pas besoin d’écrire une ligne de code.

Une fois le Smart Contract prêt, Alice peut le déployer et lui faire acheter les jetons qu’il a été programmé pour acheter selon la stratégie pré-décrite. Alice peut également décider de créer le contrat intelligent à coût moyen en dollars en tant que produit à vendre à d’autres traders à la recherche de stratégies de trading automatisées sur Creator.

Cependant, contrairement à la plupart des plates-formes open source qui ne rendent rien aux créateurs d’origine, Creator est conçu de telle sorte qu’Alice puisse recevoir les revenus générés par la vente de ce contrat intelligent à d’autres utilisateurs tiers.

À l’avenir, Creator est sur le point de devenir un DAO même si l’équipe gère actuellement l’opération. Une fois transférés dans un DAO, 70 % des frais collectés pour les activités de l’écosystème des créateurs serviront à financer le jalonnement et 30 % à un trésor des créateurs qui sera utilisé pour inciter à la croissance de l’écosystème. Les investisseurs à long terme pourraient gagner non seulement d’énormes profits, mais aussi le pouvoir de prendre des décisions dans le système de Creator Chain avec son nouveau modèle commercial qui a été révélé récemment par l’équipe Creator.

Ce modèle facilite un marché contrôlé par les contrats intelligents où les créateurs obtiennent non seulement des crédits pour leur travail, mais bénéficient également des achats et des bénéfices générés par les contrats intelligents qu’ils ont conçus, même si la plate-forme se développe de manière autonome.

En utilisant l’une ou l’autre des interfaces utilisateur sur Creator, n’importe qui peut créer une DApp et la mettre en ligne en quelques clics. La DApp peut s’intégrer à l’écosystème Polkadot ainsi qu’à Ethereum et maintenant à l’écosystème Binance Smart Chain.

Les utilisateurs cherchant à créer ou à innover des plates-formes NFT peuvent utiliser Creator et ses services intégrés pour optimiser les coûts sur la DApp et accéder à des services complets qui seraient autrement coûteux s’ils étaient créés à partir de zéro.

Jeton CTR

En plus d’aider les entrepreneurs et les créateurs dans les outils d’accès à l’espace crypto et blockchain qui rendent le déploiement de services décentralisés basés sur la blockchain beaucoup plus abordable, Creator propose également un jeton natif appelé CTR.

Pour le moment, le CTR est un jeton ERC20, mais l’équipe du créateur prévoit de lancer un équivalent CTR natif sur son réseau principal. CTR dispose d’un approvisionnement total de 150 millions de jetons. De son offre totale, 30 % sont réservés pour permettre la liquidité sur divers échanges, 35 % sont dédiés au développement de la plateforme et 15 % sont dédiés à l’écosystème Creator.

Conclusion : Construire des partenariats solides

Creator a déjà attiré l’attention de plusieurs investisseurs et se vante désormais du soutien de sociétés de capital-risque telles que Master Venture, V2B Labs, Exnetwork Capital, X21, Oddiyana Ventures, DarkPool Liquidity pour n’en citer que quelques-unes.

Alors que la tendance Blockchain-as-a-Service se poursuit, une multitude de grandes institutions sautent dans le train pour fournir la plate-forme ultime pour déplacer et échanger des actifs de valeur sur Internet. En termes simples, les applications pour les blockchains et les contrats intelligents sont infinies et Creator est à la pointe de cette révolution perturbatrice.