Creator Z16 cible le MacBook Pro à la fois dans la conception et les spécifications

La société de technologie taïwanaise Micro-Star international (MSI) est surtout connue pour ses PC de jeu, mais son nouvel ordinateur portable Creator Z16 est fermement destiné au marché du MacBook Pro.

Le nouvel ordinateur portable haut de gamme a plus qu’une ressemblance passagère avec le MacBook Pro, avec son corps en aluminium fraisé CNC. Les spécifications de la machine et la messagerie de MSI la voient également cibler les professionnels de l’image tels que les designers, les artistes, les photographes et les vidéastes …

Les spécifications incluent les derniers processeurs Intel Tiger Lake H dans les versions i7 et i9, ainsi qu’un Nvidia GeForce RTX 3060. Le Z16 dispose de 32 Go de RAM et de 1 To ou 2 To de stockage SSD.

9to5Toys note également que les capacités d’affichage suivent les traces du MacBook Pro, tout en le prévenant sur le rétroéclairage miniLED.

Le Z16 est conçu pour être un choix fantastique pour les créateurs de contenu, avec un écran 16:10 doté de minces lunettes inspirées du «nombre d’or» pour offrir un meilleur angle de vue et une productivité accrue. Livrée avec un écran True Pixel d’une résolution allant jusqu’à QHD +, la gamme de couleurs 100% DCI-P3 garantit que toutes les photos ou vidéos que vous modifiez seront exactes. L’écran dispose également d’un rétroéclairage miniLED.

The Verge rapporte que MSI est totalement franc sur sa cible démographique.

Le nouveau Creator Z16 est sa première tentative d’entrer sur le marché des machines de création de contenu haut de gamme, ciblant les clients que MSI appelle sans ambages les «utilisateurs de MacBook Pro».

LaptopMag dit la même chose.

Il est clair à qui MSI tente de faire appel: les gens veulent un produit MacBook-esque mais pour Windows 10.

Malgré les derniers processeurs Intel et des spécifications impressionnantes, il est peu probable que la machine corresponde aux performances du prochain MacBook Pro 16 pouces Apple Silicon d’Apple, qui devrait être lancé à l’automne.

Nous avons déjà vu ce que la puce M1 peut faire à la fois dans les tests comparatifs et en utilisation réelle, et le modèle 16 pouces devrait repousser considérablement les limites, avec un processeur à 20 cœurs et un GPU à 16 cœurs. Les ordinateurs portables Windows basés sur Intel – même ceux spécifiés comme le Z16 – n’ont pas beaucoup d’espoir de suivre le rythme. Même les fans de Windows pourraient être tentés.

