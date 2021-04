Cred de Kunal Shah se transforme en licorne; la valorisation grimpe de près de 3 fois à 2,2 milliards de dollars avec un financement de 215 millions de dollars

La plateforme de paiement de factures par carte de crédit de Kunal Shah, Cred, est la dernière startup à rejoindre le club des licornes avec un financement de la série D. L’évaluation avec la dernière ronde pour une startup de moins de trois ans a grimpé à 2,2 milliards de dollars, contre 806 millions de dollars lors de sa série C de 81 millions de dollars en janvier de cette année. Les informations sur la collecte de fonds ont été partagées par Shah sur Twitter aujourd’hui et avec les employés dans une note. Le dernier investissement a été dirigé par le nouvel investisseur Falcon Edge Capital et l’investisseur existant Coatue Management, tandis qu’un autre nouvel investisseur Insight Partners et des partenaires existants, notamment RTP Global, DST Global, Greenoaks Capital, Tiger Global, Sofina et Dragoneer Investment Group ont rejoint le tour.

«Notre croissance au cours de l’année écoulée a démontré la valeur potentielle de la plate-forme de haute confiance et à faible friction que l’équipe du CRED a bâtie et a gagné la conviction des investisseurs. Le CRED a clôturé sa ronde de financement de série D de 215 $ à 2,2 milliards de dollars », a tweeté Shah. La société a connu une croissance rapide au cours des 2,5 dernières années, avec 35% des titulaires de cartes de crédit premium et le traitement mensuel de 22% de tous les paiements par carte de crédit en Inde, a-t-il déclaré aux employés.

