CredAvenue lève 90 millions de dollars dans un financement dirigé par Sequoia

CredAvenue, l’un des principaux marchés de la dette d’entreprise qui relie les entreprises aux prêteurs et aux investisseurs, a annoncé mercredi la clôture de son premier tour de table de 90 millions de dollars, dirigé par Sequoia Capital India et codirigé par Lightspeed, TVS Capital Funds et Lightrock, entre autres. Avendus Capital était le conseiller financier exclusif de CredAvenue sur la transaction.

CredAvenue, dont le siège est à Chennai, construit une infrastructure pour alimenter les marchés de la dette et propose des solutions de découverte et d’exécution pour une large gamme de produits. À ce jour, il a facilité des transactions d’une valeur de 9 milliards de dollars via la plate-forme, tout en s’engageant avec plus de 1 500 emprunteurs institutionnels et plus de 750 investisseurs, touchant 1 million d’emprunteurs de détail finaux.

Les fonds levés au cours de ce cycle seront utilisés pour étendre les capacités des produits et accélérer l’infrastructure technologique et de science des données de la plate-forme. La société vise à investir massivement dans la science des données, l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle au cours des prochains mois pour améliorer et étendre considérablement ses offres de produits, sur chacune de ses sous-plateformes. CredAvenue vise à passer d’une plateforme assistée à une plateforme entièrement en libre-service, améliorant ainsi la vitesse et l’autonomie des utilisateurs de la plateforme.

CredAvenue, qui a suivi une trajectoire d’hyper-croissance au cours de la dernière année, comprend plus de 350 employés répartis dans différents secteurs verticaux : technologie, ventes, marketing, stratégie et ressources humaines. Il prévoit de doubler ses effectifs à 700 d’ici la fin de l’EX22. La société prévoit également une expansion mondiale et une croissance inorganique par le biais d’acquisitions stratégiques. Gaurav Kumar, fondateur et PDG de CredAvenue, a déclaré : « Nous sommes la seule plateforme de dette d’entreprise offrant toutes les formes de dette, à la fois en Inde et dans le monde, et cela se reflète dans l’ampleur des activités réalisées par notre plateforme depuis sa création. Nous construisons quelque chose de vraiment transformationnel et nous visons à augmenter le ratio dette/PIB de notre pays avec CredAvenue. »

Combinant une innovation technologique profonde avec une expertise dans la conception de produits financiers, la société est l’une des seules plateformes de technologie financière avec des intégrations technologiques approfondies dans les 10 premières banques et fonds communs de placement en Inde, représentant des actifs de prêt d’une valeur de 1 000 milliards de dollars, qui constituent le cœur des services financiers établissement dans le pays. La pile de produits permet un haut niveau d’interopérabilité, faisant de CredAvenue une solution unique pour tous les besoins de dette.

Sakshi Chopra, MD, Sequoia India, a déclaré : « Gaurav et son équipe sont des vétérans du secteur et nous sommes ravis de nous associer à eux dans leur vision d’approfondir les marchés de la dette en Inde, qui restent actuellement sous-développés à 65 % du PIB, bien derrière le moyenne mondiale de 150%. CredAvenue est une solution unique qui non seulement simplifie l’accès au crédit pour les emprunteurs dont la notation varie de BB à AA, mais améliore également l’accès à de multiples produits de dette comme les obligations, le financement de la chaîne d’approvisionnement, etc. sur une seule plateforme unifiée. Nous pensons qu’il a l’opportunité de devenir la plate-forme de choix pour les emprunteurs et les prêteurs opérant sur le marché de la dette. »

La société a déjà atteint le leadership du marché dans diverses catégories de dette, y compris le co-prêt, les prêts et les obligations, en simplifiant l’accès et le service et en aidant les consommateurs à naviguer de manière transparente dans plusieurs offres via un portail unique.

Gopal Srinivasan, président de TVS Capital Funds, a déclaré : « La plate-forme de CredAvenue peut fournir aux investisseurs institutionnels un accès à des pools de liquidités plus importants à des taux efficaces sur le marché et des délais de transaction plus rapides. De plus, grâce à son accès facile et à la bonne information, la plate-forme facilite une plus grande participation des investisseurs de détail sur le marché de la dette d’entreprise, ce qui stimule l’inclusion financière dans la catégorie des titres à revenu fixe et est un catalyseur pour l’orientation économique nationale dans le domaine si nécessaire. approfondissement des marchés obligataires en Inde.

