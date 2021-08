Credgenics lève 25 millions de dollars en financement de série A

Les fonds du nouveau cycle de financement seront utilisés pour trouver des professionnels expérimentés à tous les niveaux, a déclaré Rishabh Goel, cofondateur et PDG de Credgenics.

La plateforme de résolution de dettes Credgenics a levé 25 millions de dollars dans le cadre de son tour de table de série A dirigé par Westbridge Capital et Tanglin Venture Partners. Sa valorisation a été multipliée par 5,5 pour atteindre 100 millions de dollars dans les six mois qui ont suivi sa dernière collecte de fonds, a indiqué la société. De plus, le cycle a été co-dirigé par l’investisseur existant Accel Partners. Il utilisera les fonds pour s’étendre à de nouvelles données démographiques, renforcer la R&D, étendre les opérations de base à travers l’Inde, améliorer les services clients et rationaliser le flux de travail.

« Les fonds du nouveau cycle de financement seront utilisés pour trouver des professionnels expérimentés à tous les niveaux et constituer une équipe de direction de classe mondiale. Nous continuerons de mettre à niveau les offres de base, d’améliorer les développements de produits et de stimuler la R&D. La feuille de route comprend également une expansion internationale au-delà de la démographie indienne. Cela comprend une R&D approfondie sur les mesures judiciaires et fiscales qui y prévalent, puis remédier à leur situation de créances irrécouvrables », a déclaré Rishabh Goel, cofondateur et PDG de Credgenics.

Selon Goel, le secteur des prêts numériques devrait franchir la barre des 100 milliards de dollars en Inde d’ici la fin de 2023, où la demande de crédit de plus de 600 milliards de dollars est satisfaite par des sources informelles. L’augmentation des décaissements de crédit a entraîné une augmentation des NPA pour les NBFC et les banques, a-t-il ajouté.

Credgenics gère plus de Rs 1580 crore de dette sur sa plate-forme financière et aide ses clients en améliorant considérablement les taux de résolution de plus de 20% avec une réduction moyenne de 20 jours du temps de résolution, a déclaré la société dans un communiqué. La société travaille avec des banques comme ICICI Bank, IDFC First, Axis Bank et Kotak Bank, ainsi qu’avec des NBFC comme IIFL Finance, Loantap, DMI Finance, Clix Capital, Udaan, Moneytap, Moneyview, entre autres.

La plate-forme aidera les organisations de services financiers à améliorer leurs processus de recouvrement et le fardeau financier de l’augmentation des actifs non performants, a déclaré Rishit Desai, directeur de West Bridge. Selon Sankalp Gupta, partenaire de Tanglin, Credgenics s’attaque à un énorme problème pour l’écosystème financier indien.

Le cycle a également vu la participation d’autres investisseurs comme Ashneer Grover, fondateur et PDG de BharatPe ; Abhimanyu Munjal, directeur général et PDG, Hero Fincorp Group ; Karthik Bhat, fondateur, Force Ventures ; Kushal et Gautam, fondateurs, Fareye.

Fondé en 2018 par Rishabh Goel, Anand Agrawal et Mayank Khera, Credgenics a levé 3,5 millions de dollars en 2020 dirigé par Accel Partners, le fonds DMI Alternatives avec la participation des investisseurs existants Titan Capital.

