Crédit à la consommation numérique : la technologie met la banque à portée de main des clients

Par Krishnan Vishwanathan – PDG et fondateur, Kissht

Les services bancaires et financiers sont parmi les rares secteurs à adopter rapidement la technologie et les innovations en déplacement. Au cours de la dernière décennie, l’ensemble de l’industrie s’est transformé en un écosystème d’approche automatisé, sécurisé, rapide et axé sur le client. Tout cela grâce à la technologie, aujourd’hui, la banque est à portée de main du client, en quelques clics sur son smartphone !

La perturbation importante a été l’avènement des applications de prêt numérique qui ont révolutionné le système de prêt conventionnel en une plate-forme numérique, permettant désormais aux clients d’obtenir une gratification instantanée et une personnalisation des services. Cette transformation numérique de cette entreprise l’a rendue plus accessible et pratique à la fois pour le prêteur et l’emprunteur grâce à un service plus rapide, une inscription facile et des transactions sécurisées. Cependant, les affres de la fidélisation d’un client persistent en raison de la pléthore de choix d’applications qu’ils ont sur le marché. Alors que les caractéristiques technologiques attirent le client, l’« expérience » globale est également un facteur critique qui influence son choix.

Alors que la course à la fidélisation de la clientèle s’intensifie, voici quelques étapes à suivre pour améliorer l’expérience client globale :

Connaître son client

Pour offrir une expérience client transparente, il est primordial de comprendre d’abord votre public cible. À l’aide de l’analyse des mégadonnées et du calcul des volumes de données clients disponibles, il est possible de tracer des modèles de dépenses et de remboursement prédictifs, de comprendre la répartition démographique des clients et leur fréquence d’engagement. De plus, cela nous aide à évaluer les choix et les préférences des clients. Nous pouvons identifier les points de contact pertinents d’interaction avec le client pour améliorer à chaque fois son expérience de marque.

Rendre le client indépendant

L’une des raisons essentielles de l’adoption des plateformes numériques par les consommateurs d’aujourd’hui est leur autonomie. Les consommateurs aiment les services qui sont pratiques, faciles à utiliser et ne dépendent pas trop d’une aide ou d’un support externe. Ainsi, les entreprises doivent s’assurer que les choses banales telles que la création de compte, le téléchargement de documents, les vérifications et d’autres activités de ce type sont bien définies et pratiques à exécuter et à sécuriser. Des aspects d’interface intelligents tels que l’assistance en libre-service, l’interaction chat-bots, un système OTP à remplissage automatique peuvent grandement contribuer à améliorer l’expérience client. En outre, fournissez des pépites de contenu DYK sur le produit et les services sur toutes les plateformes afin que le client se sente bien informé, ce qui se traduit ainsi par une meilleure fidélisation de la clientèle et augmente les taux de conversion.

Soyez agonistique et automatisez

Les produits ou services développés pour un vaste public ne peuvent pas être restrictifs en termes de préférences et de fonctions. En Inde en particulier, où l’on trouve diverses langues, une pléthore de marques d’appareils intelligents et une gamme variée de développement d’infrastructures, les applications/services qui offrent un large éventail de choix sont préférés. Nous devrions fonctionner sur tous les réseaux, la plupart des appareils, la puissance du signal, en bref, être en mode agoniste. En outre, automatisez les services pour réduire le délai de clôture des formalités, le processus de vérification, le décaissement du prêt, la résolution des conflits, les réponses standardisées, etc. Cela rend l’ensemble du processus transparent et efficace, améliorant ainsi l’expérience client.

Financement intégré : rendre les prêts disponibles pour les nouveaux clients ruraux à créditer

Maintenir la cohérence des messages

Aujourd’hui, les consommateurs ont accès à de multiples sources d’information. Ainsi, il est impératif de garantir l’authenticité et la pertinence des informations diffusées sur ces canaux sources en tant que fournisseur de services. Un client mal informé peut devenir mécontent et avoir une mauvaise influence sur la marque. Ainsi, tout en garantissant des messages précis, nous devons également avoir une main habile dans la gestion des plaintes et la résolution des conflits de manière satisfaisante pour garantir une expérience client heureuse.

Transparence et responsabilité

Aujourd’hui, les consommateurs sont avisés de comprendre les clauses douteuses et les offres louches faites pour les attirer. Les entreprises dont la réputation est si douteuse perdent instantanément la confiance et l’intérêt du consommateur, et par le biais des réseaux sociaux, ces clients signalent également d’autres clients et utilisateurs potentiels. Les consommateurs apprécient les clauses bien documentées, la mention explicite des frais de transition et la transparence de l’ensemble du processus. Nous vivons à l’ère d’Internet, où notre empreinte numérique donne aux entreprises et aux marques une vue d’ensemble de leurs clients. Par conséquent, dans un environnement où les clients font confiance aux plateformes contenant des données sensibles, ils doivent les protéger et en être responsables. Les clients se sentent plus en sécurité lorsque les applications ne demandent que les informations requises et les autorisations contextuelles avant d’utiliser les informations. Les consommateurs apprécient la liberté de décider de la quantité d’informations secondaires qu’ils souhaitent divulguer.

Améliorez votre offre de produits

Les clients d’aujourd’hui sont au courant des dernières tendances technologiques et comprennent les fonctionnalités critiques telles que la sécurité, la facilité d’utilisation, l’abordabilité, la connectivité, etc. Les entreprises doivent donc continuer à mettre à niveau leur offre de produits avec les dernières solutions technologiques pour la rendre plus facile et plus pratique. L’intégration d’options de paiement mobile, l’amélioration des paramètres de sécurité avec la biométrie, l’amélioration de l’interface utilisateur sont quelques exemples de la façon dont la mise à niveau du produit peut aider les entreprises de prêt à apaiser les clients.

Offres personnalisées

Les applications peuvent utiliser l’IA et l’analyse pour suivre les tendances et les choix du comportement des clients afin de créer des options de recherche rapide, fournir des recommandations et des offres pertinentes et personnalisées. Contenu personnalisé via des e-mails, les notifications sont un excellent moyen d’interagir avec le client car il se sent valorisé et important. De plus, l’engagement sur mesure renforce la confiance du client, car il lui permet un accès immédiat à des informations pertinentes et utiles pour lui. Une telle expérience intangible contribue grandement à créer un sentiment affable contagieux pour la marque qui se propage dans le groupe de pairs.

En conclusion, les services de prêt numérique ont permis de surmonter les barrières géographiques, la diversité socio-économique et d’atteindre la population qui ne pouvait pas accéder aux services financiers plus tôt. Mais l’émergence de nombreux acteurs sur ce segment entraînant une forte concurrence inquiète le client quant à la sécurité des données, la qualité de service et les éventuelles fraudes financières. De plus, ils trouvent difficile de différencier les offres de produits, et c’est précisément là qu’une bonne expérience client est essentielle. Les services qui surveillent de près l’évolution des besoins des clients offrent un service personnalisé et tirent parti de la technologie pour s’adapter à la dynamique du marché en constante évolution avec des offres pertinentes, qui resteront toujours le choix préféré des clients.

