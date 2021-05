Crédit Amazon gratuit de 15 $, offres Star Wars, clous en diamant de 60 $ pour maman, écouteurs de 24 $, Roomba de 199 $, plus – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Nous avons beaucoup d’excellentes offres quotidiennes à partager avec vous mardi, y compris un énorme vente de jouets Star Wars puisque c’est le 4 mai. Avant d’en venir à tout cela, il y a une offre en particulier dont chaque personne éligible doit absolument profiter.

Il y a une vente cachée sur Amazon qui vous donne un crédit Amazon gratuit de 15 $ lorsque vous achetez une carte-cadeau Amazon de 50 $ et entrez le code de coupon CARTE CADEAU2021 à la caisse. Achetez la carte-cadeau pour vous-même car vous allez évidemment dépenser 50 $ sur Amazon de toute façon, et vous finissez par avoir 65 $ à dépenser à la place! La mise en garde est que vous ne pouvez obtenir le bonus gratuit de 15 $ que si vous n’avez jamais acheté de cartes-cadeaux Amazon auparavant sur le site Web d’Amazon (les achats en magasin sont acceptables), mais il est facile de déterminer si vous êtes éligible ou non. Entrez simplement le code de réduction à la caisse et vous devriez voir le message suivant en haut de la page: «Félicitations, votre achat vous donne droit à un crédit Amazon.com. Un crédit promotionnel unique de 15 $ sera automatiquement appliqué à votre compte et vous sera envoyé par e-mail dans les trois (3) jours suivant l’expédition. ” Essayez-le sans aucun doute – c’est de l’argent gratuit!

Les autres meilleures offres quotidiennes du mardi incluent de superbes Boucles d’oreilles diamant 1/4 carat que les acheteurs d’Amazon raffolent pour seulement 59,90 $ (parfait pour n’importe quelle maman!), 106 $ de réduction sur le plus incroyable système de surveillance vidéo pour bébé vous avez déjà vu (parfait pour toute nouvelle maman!), un génial couteau de poche tactique à ressort pour seulement 9,90 $, AirPods Pro pour 197 $ au lieu de 249 $, le meilleur de sa catégorie Coques iPhone Tuff & Co avec un rabais de 32%, un énorme rabais de 60 $ sur le populaire Drone caméra Potensic D88 4K lorsque vous passez à la caisse avec le code promo DRONED88, Écouteurs véritables sans fil Tozo T10 avec 141000 notes 5 étoiles pour seulement 23,99 $, le best-seller d’Amazon casque sans fil supra-auriculaire pour seulement 47,49 $, un énorme rabais de 50% sur le Écho automatique qui ajoute Alexa à votre voiture, la bien-aimée Roku Express HD pour seulement 24,99 $, le super populaire d’Amazon Fire TV Stick 4K pour moins que le Fire TV Stick de milieu de gamme, le très populaire Aspirateur robot Roomba 675 pour seulement 199 $ au lieu de 280 $, 20 $ baskets à enfiler que les acheteurs d’Amazon sont obsédés par, un surmatelas matelassé pour seulement 22 $ et plus.

Faites défiler toutes les meilleures affaires du jour ci-dessous.

Prix ​​de la carte Amazon eGift: dépensez 50 $, obtenez un crédit de 15 $
Code promo: GIFTCARD2021

Boucles d'oreilles diamant rondes 1 / 4Ct pour femmes en argent sterling Prix: 59,90 $

Couteau de poche – Couteau à ressort – Couteaux pliants de survie tactique – Meilleur EDC Camping Hiki… Prix courant: 15,90 $ Prix: 9,90 $ Vous économisez: 6,00 $ (38%)

Prix ​​courant Apple AirPods Pro: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%)

Étui pour iPhone antichoc transparent et mince Prix: 18,99 $

Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Drone FPV Potensic D88 avec caméra 4K, quadricoptère RC pliable 5G pour adultes et experts, GPS Re… Prix courant: 289,99 $ Prix: 229,99 $ Vous économisez: 60,00 $ (21%)
Code promo: DRONED88

Nanit Pro Smart Baby Monitor & Wall Mount Prix courant: 299,99 $ Prix: 194,34 $ Vous économisez: 105,65 $ (35%)

Nanit Pro Complete Baby Monitoring System Prix courant: 379,99 $ Prix: 279,99 $ Vous économisez: 100,00 $ (26%)

Écouteurs sans fil TOZO T10 Bluetooth 5.0 avec boîtier de chargement sans fil IPX8 Étanche TWS Stéréo… Prix courant: 29,99 $ Prix: 23,99 $ Vous économisez: 6,00 $ (20%)

COWIN E7 Écouteurs à suppression active du bruit Casque Bluetooth avec microphone Deep Bass Wire… Prix courant: 49,99 $ Prix: 47,49 $ Vous économisez: 2,50 $ (5%)

Echo Auto – Alexa mains libres dans votre voiture avec votre téléphone Prix: 24,99 $

Roku Express | Lecteur multimédia en continu HD avec câble HDMI haute vitesse et télécommande simple Prix courant: 29,00 $ Prix: 24,99 $ Vous économisez: 4,01 $ (14%)

Appareil de diffusion Fire TV Stick 4K avec Alexa Voice Remote | Dolby Vision | Version 2018 Prix courant: 49,99 $ Prix: 37,99 $ Vous économisez: 12,00 $ (24%)

iRobot Roomba 675 Robot Aspirateur-Connectivité Wi-Fi, Fonctionne avec Alexa, Bon pour les poils d'animaux, les tapis… Prix courant: 279,99 $ Prix: 199,00 $ Vous économisez: 80,99 $ (29%)

Sensibo Sky, télécommande intelligente pour climatiseur | WiFi activé, compatible avec Alexa & Go… Prix: 119,00 $ (119,00 $ / nombre)

TIOSEBON Chaussures de marche pour hommes Baskets de voyage de yoga respirantes légères 7 US Gris foncé Prix: 22,99 $ – 38,99 $

TIOSEBON Chaussures de marche athlétique pour femmes Baskets de travail confortables en maille décontractées 6 US Gris Prix: 19,99 $ – 36,99 $

Nixplay 10,1 pouces Smart Digital Picture Frame Wood Effect – Partagez des clips vidéo et des photos Instan… Prix courant: 189,99 $ Prix: 142,49 $ Vous économisez: 47,50 $ (25%)

Utopia Bedding Couvre-matelas matelassé (très grand lit) – Couvre-matelas s'étire jusqu'à 16 pouces De… Prix courant: 25,99 $ Prix: 22,00 $ Vous économisez: 3,99 $ (15%)

SUMITU Bed Pillows for Sleeping Lot de 2 Queen Size 20 x 30 pouces, oreiller hypoallergénique pour Sid… Prix courant: 30,99 $ Prix: 26,34 $ Vous économisez: 4,65 $ (15%)

