Crédit Amazon gratuit de 15 $, prises intelligentes de 3,75 $ (erreur de prix!), Vente Anker, Fire Stick 4K de 30 $, plus – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Il se passe tellement de choses pour le week-end du Memorial Day qu’il était si difficile de réduire les choses à seulement 10 offres quotidiennes qui représentent le meilleur des meilleurs. Nous pensons que nous avons fait un travail admirable, et nous allons lancer le bal avec l’opportunité de gagner de l’ARGENT GRATUIT d’Amazon!

L’équipe . Deals a creusé si profondément pour les offres que nous avons trouvé une offre cachée sur le site d’Amazon. Vous pouvez obtenir un crédit Amazon gratuit de 15 $ lorsque vous achetez une carte-cadeau Amazon de 50 $ et entrez le code de coupon CARTE CADEAU2021 à la caisse! La clé est que vous n’avez même pas à envoyer la carte-cadeau à quelqu’un d’autre – entrez simplement vos propres informations en tant que destinataire et ajoutez l’argent à votre compte. Avec la fête des pères et le premier jour 2021 au coin de la rue, vous allez de toute façon dépenser 50 $ chez Amazon. De cette façon, vous finissez par ajouter les 50 $ à votre propre compte et obtenir 15 $ gratuitement! La seule mise en garde, comme vous pouvez le voir dans les conditions générales d’Amazon, est que cette offre est réservée aux personnes qui n’ont jamais acheté de cartes-cadeaux Amazon auparavant sur le site Web d’Amazon (les achats dans d’autres magasins sont acceptables). Heureusement, il est facile de déterminer si vous êtes éligible. Ajoutez simplement un Carte-cadeau Amazon de 50 $ dans votre panier, entrez le code de réduction lors du paiement, et le message suivant devrait apparaître en haut de la page lorsque vous appliquez le code: «Félicitations, votre achat vous donne droit à un crédit Amazon.com. Un crédit promotionnel unique de 15 $ sera automatiquement appliqué à votre compte et vous sera envoyé par e-mail dans les trois (3) jours suivant l’expédition. ” Si vous voyez ce message, vous venez de gagner de l’argent gratuit!

En plus de l’argent gratuit, les faits saillants de la rafle de samedi incluent une erreur de prix Amazon qui réduit les meilleures ventes Prises intelligentes Gosund avec plus de 52000 avis 5 étoiles à seulement 3,75 $ chacun avec code promo H7RT953B, une occasion spéciale de gagner 50 $ Fire TV Stick 4K au prix le plus bas de 2021 de 29,99 $ avec le code promotionnel HELLOFTV, Apple est incroyablement populaire AirPods Pro au prix le plus bas d’Amazon de l’année, très populaire Coques iPhone Tuff & Co pour seulement 15,99 $ chacun dans n’importe quelle taille, 50 $ de rabais sur l’impressionnant Ecobee SmartThermostat qui a essentiellement un Echo Dot intégré afin que vous puissiez l’utiliser pour les commandes vocales Alexa, le Ecobee Lite SmartThermostat pour seulement 149 $ si vous n’avez pas besoin de commande vocale, une réduction massive de 50 $ sur le Fitbit Charge 4 dans n’importe quelle couleur, une réduction encore plus massive de 110 $ sur les Batteurs sur socle Cusimac dans n’importe quelle couleur, et une grande vente d’un jour sur Chargeurs et accessoires Anker.

Faites défiler les 10 meilleures offres quotidiennes du jour ci-dessous.

Prix ​​de la carte Amazon eGift: dépensez 50 $, obtenez un crédit de 15 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: GIFTCARD2021

Prise intelligente, mini prise Wi-Fi Gosund Fonctionne avec Alexa, Google Home, aucun concentrateur requis, télécommande… Prix courant: 24,99 $ Prix: 14,99 $ Vous économisez: 10,00 $ (40%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: H7RT953B

Appareil de diffusion Fire TV Stick 4K avec Alexa Voice Remote | Dolby Vision | Version 2018 Prix courant: 39,99 $ Prix: 29,99 $ Vous économisez: 10,00 $ (25%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: HELLOFTV

Prix ​​courant Apple AirPods Pro: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Tuff & Co. Crystal Clear Coque pour iPhone 11 de qualité militaire, testée contre les chocs, téléphone de protection antichoc… Prix: $ 15.99 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

ecobee SmartThermostat avec commande vocale Prix courant: 249,00 $ Prix: 199,00 $ Vous économisez: 50,00 $ (20%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

ecobee Lite SmartThermostat, noir Prix courant: 169,00 $ Prix: 149,00 $ Vous économisez: 29,00 $ (17%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Fitbit Charge 4 Fitness and Activity Tracker avec GPS intégré, fréquence cardiaque, sommeil et nage Tracki… Prix courant: 149,95 $ Prix: 99,95 $ Vous économisez: 50,00 $ (33%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Batteur sur socle, mélangeur à pâte Cusimax Batteur électrique à tête inclinable avec bol en acier inoxydable de 5 pintes, Do… Prix courant: 189,90 $ Prix: 79,98 $ Vous économisez: 109,92 $ (58%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Économisez sur le prix des accessoires de charge Anker: jusqu’à 33% de réduction Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivez @.Deals sur Twitter pour vous tenir au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.