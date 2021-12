Crédit d’impôt enfant : le dernier contrôle de 2021 arrive demain

Des dizaines de millions de familles recevront un nouveau chèque de relance le mercredi 15 décembre, qui sera probablement le dernier de l’année. Il s’agit du sixième chèque et du dernier chèque d’une série de six chèques de paiements mensuels du crédit d’impôt pour enfants qui a commencé en juillet. Et nous avons tous les détails dans cet article sur ce qui s’en vient, pourquoi c’est important – ainsi que quelques réflexions sur la suite.

Pour commencer, nous devrions noter comment le chèque de relance de demain trace une ligne sous ce qui était sans doute la réponse la plus dramatique du gouvernement fédéral à la douleur financière associée à la pandémie de COVID-19. À savoir : le gouvernement a essentiellement dit, ici, nous allons simplement donner aux gens des milliards de dollars. Peut-être que ça arrêtera une partie du saignement métaphorique. Par conséquent? Des dizaines de millions d’Américains ont reçu plus d’une demi-douzaine de chèques de relance au cours de cette année.

Où est mon crédit d’impôt pour enfants

Les derniers paiements du crédit d’impôt pour enfants Biden seront versés cette semaine à 35 millions de familles. Le Build Back Better Act maintiendrait ces paiements au-delà de leur date limite du 31 décembre. Nous ne pouvons pas laisser tomber les enfants et les familles. – Représentant Shontel Brown (@RepShontelBrown) 13 décembre 2021

En ce qui concerne ce qui s’en vient mercredi? C’est une continuation des mêmes contrôles, à la plupart des mêmes personnes, des cinq derniers mois. Nous disons « la plupart », car pour une minorité de bénéficiaires, le paiement de décembre sera en fait le premier. Et sera plus grand que tout le monde.

Commençons par ce deuxième groupe de personnes.

Les bénéficiaires qui se sont inscrits en retard pour les chèques du crédit d’impôt pour enfants, jusqu’au 15 novembre, reçoivent l’équivalent de six mois de chèques en un seul paiement démesuré. En règle générale, cela représente soit 1 500 $ (pour chaque enfant âgé de 6 à 17 ans), soit 1 800 $ par enfant admissible de moins de 6 ans. Tous les autres ont reçu cet argent réparti sur six chèques. Ce qui revient à 250 $ ou 300 $ par enfant chaque mois.

Ces deux groupes de personnes qui reçoivent un chèque demain ? Voici quelques autres choses qu’ils doivent savoir —

Si cela vous inclut, vous bénéficierez également d’un crédit d’impôt pour compagnon l’année prochaine. Ce crédit totalisera exactement le même montant que vous avez obtenu cette année, sous la forme de chèques de relance. Dans ce sens, l’IRS enverra bientôt une lettre par la poste aux bénéficiaires du crédit d’impôt pour enfants. Vous devrez vous y référer lors de la préparation de votre prochaine déclaration de revenus fédérale et vous assurer que tous les détails correspondent.

Plus de chèques en 2022 ?

Pour l’instant, le 15 janvier sera la première date en milieu de mois depuis juin dernier où aucun contrôle de relance n’est à venir.

Le président Biden pousse un projet de loi de dépenses de 1,9 billion de dollars qui a déjà été adopté à la Chambre des représentants. Il comprend, entre autres, une prolongation de 12 mois des vérifications du crédit d’impôt pour enfants. Mais ce projet de loi languit actuellement au Sénat contrôlé par les démocrates, où quelques résistants démocrates (principalement Joe Manchin de Virginie-Occidentale) exigent d’énormes changements au projet de loi.

Voici la date à surveiller : le 28 décembre.

L’IRS a déclaré au Congrès que le projet de loi de Biden, y compris l’extension du CTC, devait être adopté à cette date pour que les contrôles mensuels se poursuivent le 15 janvier, sans interruption.

Nous devrons attendre et voir si le Congrès approuve la mesure telle quelle. Auquel cas, moins de familles recevront les chèques en 2022. C’est parce que les exigences de revenu ont été modifiées. Seuls les contribuables mariés gagnant moins de 150 000 $ ensemble et les chefs de famille gagnant moins de 112 500 $ les obtiendraient l’année prochaine dans la langue actuelle.