Crédit d’impôt pour enfants 2021: combien obtiendrez-vous et quand vous attendez à vos paiements de juillet

Le président Joe Biden a annoncé lundi que les familles auront accès à des prestations de garde d’enfants améliorées à compter du 15 juillet.

Le crédit d’impôt élargi pour enfants a été adopté dans le cadre de l’American Rescue Plan en mars, et comme les chèques de relance de ce projet de loi, la moitié des prestations améliorées sera distribuée aux parents admissibles sous forme de paiements directs pouvant aller jusqu’à 300 $ par mois et par enfant pour six mois (l’autre moitié étant décernée en 2022). Tout compte fait, le plan de Biden augmente le crédit d’impôt annuel pour enfants de 2000 $ à 3600 $ pour les enfants de moins de 6 ans et de 2000 $ à 3000 $ pour les enfants âgés de 6 à 17 ans. Les familles ont la possibilité d’accepter le crédit par tranches mensuelles – et ce sera entièrement remboursable, ce qui signifie que les familles n’auront pas à le rembourser.

La grande majorité des enfants – environ 88%, selon l’IRS – seront couverts par les prestations améliorées et, selon certaines estimations, le programme de 110 milliards de dollars, qui expire actuellement après un an, devrait réduire de moitié la pauvreté des enfants. Il y a quelques efforts pour étendre les avantages, y compris un plan du sénateur Mitt Romney (R-UT), mais actuellement, il y a peu d’indications que ces propositions pourraient devenir loi. Biden cherche à financer une extension jusqu’en 2025 dans son plan américain pour les familles, une proposition d’infrastructure sociale de 180 billions de dollars en cours de préparation au Congrès.

Au total, les ménages de plus de 65 millions d’enfants américains peuvent s’attendre à recevoir une partie de ces 110 milliards de dollars. Voici ce que vous devez savoir pour savoir si vous êtes éligible et quand vous attendre à recevoir de l’argent.

Qui est admissible au crédit d’impôt amélioré pour enfants?

La réponse courte: presque tous les ménages avec un enfant de moins de 18 ans.

Mais ce n’est pas aussi simple. Des limites de revenu existent pour les déclarants célibataires, conjoints et chefs de famille.

Les déclarants célibataires dont le revenu brut ajusté (AGI) est de 75 000 $ ou moins sont admissibles à recevoir le crédit intégral. Ceux dont l’AGI est compris entre 75 000 $ et 147 000 $ (pour les enfants de moins de 6 ans) et 75 000 $ et 135 000 $ (pour les enfants entre 6 et 17 ans) sont admissibles à une prestation partielle. Pour un couple marié déposant conjointement, le plafond de l’AGI est de 150 000 $. Ceux dont l’AGI se situe entre 150 000 $ et 222 000 $ (pour les enfants de moins de 6 ans) et 150 000 $ et 210 000 $ (pour les enfants entre 6 et 17 ans) ont droit à un peu d’argent. Pour les déclarants chefs de famille, seuls ceux dont l’AGI est inférieur à 112 500 $ peuvent recevoir la prestation maximale. Et ceux dont l’AGI se situe entre 112 500 $ et 184 500 $ (pour les enfants de moins de 6 ans) et 112 500 $ et 172 500 $ (pour les enfants entre 6 et 17 ans) sont admissibles à une prestation partielle. Si votre niveau de revenu signifie que vous ne produisez généralement pas de déclaration de revenus, vous bénéficierez de tous les avantages. (Notez que vous devez produire une déclaration de revenus 2020 pour prouver votre admissibilité au crédit 2021 à l’IRS.)

Les prestations partielles seront calculées comme suit: pour chaque tranche de 1 000 $ de revenu supplémentaire au-dessus du seuil pour tous les déclarants, le crédit d’impôt pour enfants diminue de 50 $. Donc, si un couple marié déclarait conjointement un AGI de 155000 $ dans l’année utilisée pour déterminer son admissibilité, le paiement total pour leur fille de 4 ans serait réduit de 250 $, bien qu’ils aient toujours droit aux 3350 $ restants.

Les ménages admissibles reçoivent un crédit d’impôt pour enfants distinct pour chaque enfant admissible. Un déclarant célibataire avec trois enfants de moins de 6 ans pourrait recevoir 10 800 $ jusqu’au printemps prochain, en supposant que son revenu déclaré tombe sous le plafond d’admissibilité.

Dois-je faire quelque chose pour obtenir mon crédit?

Les paiements seront basés sur la déclaration de revenus 2020 d’un déclarant. Si cela n’a pas été déposé ou traité, l’IRS utilisera les déclarations de revenus de 2019 comme substitut.

L’IRS met en place deux portails en ligne pour atteindre les familles à faible revenu qui ne paient généralement pas d’impôts. Le premier est similaire au formulaire utilisé pour les paiements de relance en 2020; il permettra aux déclarants de soumettre leurs renseignements sur leur famille et leur revenu, puis de réclamer tout paiement de relance qu’ils auraient pu manquer depuis le début de la pandémie.

Le deuxième portail IRS permettra aux déclarants de mettre à jour des informations clés telles que leur adresse, leurs revenus et la taille de leur famille – tous des indicateurs importants concernant le montant que l’on peut attendre du crédit pour enfants élargi.

Puis-je choisir la fréquence à laquelle je reçois le crédit?

Oui. Il y a deux façons de recevoir le crédit: sous forme de somme forfaitaire, à distribuer en 2022 après la production de votre déclaration de revenus 2021, ou sous forme de six versements mensuels anticipés de juillet à décembre et le reste en 2022. Les familles peuvent utiliser ce deuxième portail pour indiquer quelle option ils préfèrent.

Chaque famille admissible aux paiements recevra au moins une partie du crédit élargi sous forme de somme forfaitaire au début de l’année prochaine. Mais les déclarants peuvent choisir de commencer à recevoir la moitié de cet argent dès juillet, les paiements arrivant vers le 15 de chaque mois. Les familles qui choisissent l’option mensuelle recevront le reste de leur crédit en 2022, après avoir déposé leurs impôts. Ceux qui empruntent l’autre voie recevront le montant total en 2022.

Pour les familles avec un enfant de moins de 6 ans, par exemple, cela signifie qu’elles pourraient recevoir soit 300 $ par mois pendant six mois (à partir de juillet) et 1 800 $ supplémentaires au début de l’année prochaine, soit la totalité de 3 600 $ en 2022. Familles avec un enfant de plus de 6 ans mais les moins de 17 ans pourraient recevoir 250 dollars par mois pendant six mois et 1500 dollars supplémentaires en 2022.

Quand recevrai-je mon paiement?

La plupart des familles qui choisissent de recevoir le crédit sous forme de paiements mensuels recevront le premier de l’IRS via le dépôt direct le ou vers le 15 juillet. (Si vos informations de dépôt direct ne sont pas enregistrées auprès de l’IRS, vous recevrez soit un chèque papier ou carte de débit, bien qu’ils puissent arriver un peu plus tard que le 15). Les paiements continueront d’arriver au milieu du mois, sauf les week-ends et les jours fériés, jusqu’en décembre.