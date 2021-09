Crédit immobilier Vs crédit immobilier : pour lequel choisir ? Trouver

in

La durée de remboursement d’un crédit immobilier est l’une des plus longues qui soit proposée à l’emprunteur, jusqu’à 30 ans.

En matière de crédit immobilier, il existe différentes classifications. Selon ce que l’emprunteur veut faire avec l’argent du prêt immobilier, une catégorie distincte de prêts immobiliers doit être choisie.

Par exemple, il existe un prêt immobilier, un prêt rénovation domiciliaire, un prêt immobilier d’extension, un prêt immobilier complémentaire, un prêt immobilier, un prêt terrain, un prêt construction, un transfert de solde de prêt immobilier, un prêt immobilier non résidentiel, un prêt immobilier commercial et un prêt hypothécaire. , entre autres.

Certains de ces prêts sont des prêts complémentaires qui peuvent être optés avec un prêt principal. Par exemple, les prêts immobiliers et les prêts hypothécaires sont des prêts garantis qui offrent des facilités de prêt supplémentaires, des services de transfert de solde, etc., en fonction du montant total du prêt auquel un emprunteur est éligible. On peut avoir besoin d’un prêt pour diverses raisons, mais avec les différents produits de prêt immobilier disponibles sur le marché aujourd’hui, les experts disent que les emprunteurs potentiels se confondent facilement les uns avec les autres. Un de ces types de prêt déroutant est le prêt immobilier et le prêt hypothécaire.

Alors qu’un prêt immobilier est utilisé pour financer l’achat ou la construction d’une maison, un prêt hypothécaire, en revanche, n’est assorti d’aucune restriction quant à la manière dont l’emprunteur prévoit d’utiliser le montant du prêt. En termes simples, lors de l’achat ou de la construction d’une nouvelle maison, il faut contracter un prêt immobilier, alors qu’un prêt hypothécaire est contracté par un emprunteur pour un bien qu’il possède déjà.

Les deux prêts peuvent sembler similaires, mais ils sont très différents.

Prêts immobiliers

Le prêt immobilier n’a pour but que la construction d’un nouveau logement ou l’achat d’un bien prêt à accueillir l’emprunteur. Avec un prêt immobilier, le ratio prêt/valeur est élevé. L’emprunteur peut obtenir un prêt allant jusqu’à 90 % de la valeur marchande de la propriété. Le taux d’intérêt des prêts immobiliers est inférieur à celui des prêts hypothécaires. Les frais de traitement d’un prêt immobilier varient généralement de 0,8 % à 1,2 % de la valeur du prêt. La durée de remboursement d’un prêt immobilier est l’une des plus longues qui soit offerte à l’emprunteur, jusqu’à 30 ans.

Prêts hypothécaires

Avec les prêts hypothécaires, l’emprunteur est libre d’utiliser l’argent comme il le souhaite. Il n’y a aucune restriction sur la façon dont l’argent du prêt peut être utilisé. L’emprunteur peut utiliser l’argent pour couvrir toutes les dépenses liées à la maison ou répondre à tous ses besoins personnels. Contrairement aux prêts immobiliers, le ratio prêt/valeur des prêts hypothécaires est relativement faible. On peut obtenir un prêt allant jusqu’à 60 à 70 pour cent de la valeur marchande de la propriété dans le cadre de cette option de prêt. Le taux d’intérêt appliqué sur les prêts hypothécaires varie normalement de 1 à 3 pour cent de plus que les prêts immobiliers. Par rapport aux prêts immobiliers, le traitement frais de prêts hypothécaires est également plus élevé. Les prêteurs facturent généralement environ 1,5% de la valeur du prêt en tant que frais de traitement. La durée de remboursement des prêts hypothécaires est généralement offerte jusqu’à 15 ans. généralement sans paperasse supplémentaire.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.