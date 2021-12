Crédit MPME : 5 raisons principales pour lesquelles les NBFC appliquent des taux d’intérêt plus élevés

Crédit et financement pour les MPME : les NBFC sont devenues un élément central du système financier indien répondant aux besoins des particuliers et des PME. Il représente environ 9 pour cent du total des actifs du secteur financier, ce qui en fait le troisième segment après les banques commerciales et les compagnies d’assurance.

Par Gaurav Anand

Crédit et financement pour les MPME : Les NBFC sont désormais de plus en plus préférées par les emprunteurs car elles complètent mais remplacent également les banques dans leur capacité à atteindre les zones reculées, à prendre des décisions plus rapides, des services rapides et une expertise dans des segments de niche. Ils agissent comme des institutions de sauvegarde lorsque le système bancaire est soumis à des tensions en élargissant la portée des services financiers et en améliorant sa résilience. Cependant, ce secteur nécessite une veille réglementaire et un contrôle des taux de prêt pour prospérer économiquement et fournir une architecture pour soutenir les besoins financiers des petites et moyennes entreprises en pleine croissance.

Compte tenu de la nature de l’opération, les NBFC supportent également le fardeau des risques inhérents, notamment l’endettement excessif, le retrait du statut de secteur de prêt prioritaire de la banque aux NBFC, la dépendance excessive à l’égard du financement de gros du marché des capitaux ou des banques, la vulnérabilité aux risques de crédit, l’insuffisance outils réglementaires de redressement, et insuffisance des bénéfices des banques centrales et amplification de la procyclicité. Les défis rencontrés par les NBFC sont nombreux, mais la Reserve Bank of India (RBI) s’est penchée sur les défis et a pris des décisions mesurables pour les institutions non bancaires.

Les opérations des NBFC sont réglementées par la Reserve Bank of India Act, 1934, la priorité étant donnée à l’étalonnage des réglementations et à leur harmonisation avec la réglementation du secteur bancaire, réduisant ainsi l’arbitrage réglementaire. Conformément aux nouvelles réglementations visant à amener la parité réglementaire avec celles des banques, les NBFC ont été divisées en quatre couches en fonction de leur activité, de leur taille, du risque perçu et des réglementations basées sur l’échelle pour aider à préserver la stabilité financière. La couche de base avec une taille d’actif inférieure à Rs 1 000 crore, la couche intermédiaire avec une taille d’actif de 1 000 crore et plus, et une couche supérieure comprenant les dix premiers NBFC en termes de taille d’actif. Parallèlement à cela, RBI a également modifié la classification NPA pour les NBFC à 90 jours au lieu de 180 jours et les exigences du fonds en propriété nette pour ces NBFc ont été augmentées à Rs 20 crore de Rs 2 crore, ce qui réduit à son tour le stress du risque de crédit et maintenir des liquidités suffisantes pour une transition en douceur pendant le moratoire.

Malgré une accessibilité facile, un financement maximal, une couverture à distance et une réglementation améliorée, les NBFC sont confrontées à un échec en facturant un taux d’intérêt et des frais de traitement plus élevés que les banques en raison de ses options de financement plus faciles et pratiques. Cependant, ils ne peuvent pas offrir des taux d’intérêt supérieurs au taux plafond fixé par la RBI. Le taux plafond actuel est de 12,5 pour cent par an. Voici les raisons de la hausse des taux d’intérêt des prêts par les NBFC :

Collecte de fonds : Contrairement aux banques, les NBFC n’ont pas de licence bancaire et ne sont pas autorisées à accepter des dépôts du public. Ils doivent donc lever des fonds par le biais de diverses sources telles que des emprunts bancaires sous forme de prêts à terme et également auprès d’IDE en vendant des papiers commerciaux ou des titres de créance à six mois. Ainsi, le taux d’intérêt de la NBFC doit couvrir son coût d’emprunt et le spread.

Indisponibilité de la facilité de découvert : Étant donné que les NBFC n’offrent pas d’activité bancaire, elles ne peuvent pas fournir la facilité de découvert. Cela rend leurs intérêts payables plus élevés que les institutions bancaires de base.

Critères d’éligibilité au prêt plus larges : Le pourcentage d’admissibilité au prêt LTV (prêt-valeur) applicable sera plus élevé pour les NBFC que pour les banques, car la première comprend les droits de timbre et l’enregistrement des actifs, contrairement aux banques.

Détente dans le score CIBIL : Les NBFC ont des politiques moins strictes pour s’appuyer sur les cotes CIBIL comme critère pour offrir des prêts, contrairement aux banques qui exigent au moins 750 cotes de crédit. Cela permet aux segments à faible revenu et au secteur informel, qui n’ont pas d’antécédents de crédit, d’accéder aux prêts. Ce risque pousse les NBFC à facturer un taux d’intérêt plus élevé.

Processus et documentation plus rapides : Les NBFC ont un délai d’exécution plus rapide pour le traitement des prêts avec une documentation minimale par rapport aux banques. La flexibilité et la commodité sont compensées par un taux de traitement plus élevé.

Il est important de noter que la RBI s’est penchée sur la question de savoir comment les institutions non bancaires évaluent leurs prêts et a souhaité une plus grande transparence dans le processus de fixation du taux d’intérêt. De plus, la banque centrale a mandaté les taux d’ancrage pour les NBFC afin de maintenir un processus de prêt fluide, pratique et abordable pour les emprunteurs. Les NBFC sont devenues un élément central du système financier indien répondant aux besoins des particuliers et des PME. Il représente environ 9 pour cent du total des actifs du secteur financier, ce qui en fait le troisième segment après les banques commerciales (64 pour cent) et les compagnies d’assurance (14 pour cent).

Ces dernières années, les NBFC sont devenues le plus grand récepteur de fonds dépassant les banques sur une base nette. L’énorme croissance du crédit des NBFC dans le sillage des tensions sur la qualité des actifs a souligné leur rôle dans le système financier indien. Restant non desservies et mal desservies par les banques, les NBFC se concentrent désormais davantage sur le développement de produits et de services innovants axés sur des marchés de niche à un taux d’intérêt réglementé. Les partenariats avec les fintechs ont également réduit les coûts, augmenté la base de clients, réduit les risques du portefeuille de clients et augmenté la pénétration du crédit pour les NBFC dans l’économie en croissance.

Gaurav Anand est le PDG et co-fondateur de Namaste Credit. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

