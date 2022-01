Crédit numérique : les principales tendances à surveiller en 2022

La pénétration élevée d’Internet associée à de solides progrès technologiques a donné l’impulsion nécessaire à une forte inclusion financière et à une croissance.

La pandémie a accéléré la transformation numérique des services et produits financiers aux deux extrémités du spectre. Les experts disent que d’un côté, les consommateurs s’habituent de plus en plus aux plateformes numériques, tandis que de l’autre côté, les fournisseurs de services tels que les banques, les NBFC et les plateformes fintech se transforment également rapidement.

Siddharth Mehta, PDG de Freecharge, a déclaré : « Avec une numérisation et une formalisation accrues, le prêt numérique en Inde a connu une augmentation constante et, s’il est correctement réglementé, il augmentera de manière significative et durable sous peu. Alors que 2021 a commencé lentement, il a finalement repris avec plusieurs start-ups de prêt numérique et NBFC ouvrant la voie, s’adressant aux nouveaux banques, nouveaux au crédit et à la population mal desservie, entraînant ainsi une augmentation des prêts non garantis. De plus, la forte pénétration d’Internet associée à de solides progrès technologiques a donné l’impulsion nécessaire à une forte inclusion financière et à une croissance.

Cela dit, il souligne qu’« il y a plus de place pour l’innovation dans l’éventail des produits dans les domaines des prêts, de l’épargne et des investissements ».

Les experts de l’industrie disent que le comportement des consommateurs indiens a également connu un changement monumental au cours de la dernière décennie. La classe moyenne devient ambitieuse et cherche des moyens de l’aider à acquérir des produits et des expériences, c’est là que l’offre BNPL entre en jeu, car elle contribue à combler le fossé entre l’aspiration et l’accessibilité.

Mehta ajoute : « En 2022, l’offre« Achetez maintenant, payez plus tard », qui révolutionne l’accès au crédit, sera massivement adoptée, notamment dans la catégorie de produits EMI. Le prêt numérique a le potentiel de devenir progressivement la nouvelle norme et peut également ouvrir la voie à une énorme opportunité de croissance pour le secteur indien du commerce électronique. » La préparation des consommateurs propulsera davantage cet espace et ajoutera véritablement de la valeur au récit de consommation numérique des consommateurs.

Selon les experts, les prêts numériques augmenteront sans aucun doute au cours des prochaines années, les prêts aux petites et micro-entreprises connaissant une augmentation massive. « Les facteurs essentiels à la croissance des prêts et des services bancaires au secteur des PME seront une meilleure collaboration entre les banques/NBFC et l’adoption des technologies financières et numériques par les PME. Le partenariat entre les banques/NBFC et les Fintech contribuera à augmenter la capacité de fournir ces segments de prêts à partir de Rs 1000 de manière entièrement numérique, ainsi que la capacité de les collecter également de manière numérique et transparente », a déclaré Mehta.

Il ajoute : « De plus, ces partenariats aideront à créer une souscription alternative basée sur les données pour ces segments étant donné que les données structurées pour la plupart de ces segments ne sont pas facilement disponibles. » Un exemple clair de ceci est le prêt basé sur les flux qui a commencé, ce prêt utilise les données de transaction traitées via le QR UPI chez ces commerçants pour évaluer la taille du prêt qui peut être accordé.

