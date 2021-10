Crédit pour les MPME : 5 programmes clés au-delà de l’ECLGS, la CGTMSE destinée à atténuer les problèmes de capital des petites entreprises

Depuis 20 ans, la CGTMSE fait partie des grands dispositifs déployés pour répondre aux besoins de financement des MPME.

Crédit et financement pour les MPME : Le programme de garantie de crédit d’urgence (ECLGS) a peut-être été le programme de crédit phare du gouvernement Modi pour aider les MPME, en particulier pour la reprise post-Covid. D’autre part, avant Covid, en effet, depuis 20 ans, le système de garantie de crédit pour les micro et petites entreprises (CGTMSE) fait partie des principaux dispositifs déployés pour répondre aux besoins de financement des MPME. Entre-temps, un certain nombre d’autres programmes de crédit ont été lancés par le gouvernement à des fins diverses telles que la création de nouvelles entreprises, la création d’emplois, les exportations, la fabrication, l’entrepreneuriat féminin, les unités en difficulté, etc. Voici un bref aperçu des cinq principaux programmes de soutien au crédit du gouvernement pour les MPME à examiner au-delà de l’ECLGS et de la CGTMSE :

Pradhan Mantri Mudra Yojana

Quel est le schéma : Le programme de six ans se concentre sur les petites et micro-entreprises non constituées en entreprise qui comprennent des centaines de milliers d’entreprises individuelles ou en partenariat telles que les petites unités de fabrication, les unités du secteur des services, les commerçants, les vendeurs de fruits et légumes, les opérateurs de camions, les unités de restauration, la réparation magasins, opérateurs de machines, petites industries, artisans, transformateurs d’aliments et autres. Le programme a été lancé pour répondre à ces entreprises car plus de 90 pour cent de ces entreprises n’ont pas accès à des sources formelles de crédit.

Limite de crédit et comment faire une demande : Le programme est divisé en Shishu, Kishor et Tarun indiquant les étapes de croissance d’une entreprise et les besoins de crédit correspondants. Par exemple, les prêts Shishu peuvent aller jusqu’à 50 000 Rs, tandis que les prêts Kishor sont supérieurs à 50 000 Rs et jusqu’à 5 lakh Rs. Les prêts Tarun sont supérieurs à Rs 5 lakh jusqu’à Rs 10 lakh. Les prêts peuvent être garantis par l’intermédiaire de banques, de NBFC, d’institutions de microfinance, de banques rurales régionales et de banques étrangères. Les formulaires de demande peuvent être téléchargés sur le site Web de Mudra.

La Reserve Bank of India (RBI) avait plafonné le taux d’intérêt au taux de base/MCLR pour les prêts de micro-unités par les banques. De même, les banques rurales régionales ont reçu un plafond d’intérêt de 3,50 pour cent au-delà du taux de refinancement de Mudra, selon les détails du programme. Dans le cas des NBFC, la RBI avait stipulé un plafond d’intérêt de 6 pour cent au-delà du refinancement de Mudra. Au 8 octobre 2021, sur 1,13 crore de Rs impliqué dans 2,03 prêts de crore sanctionnés, des prêts de crore de Rs 1,07 lakh ont été décaissés depuis le 1er avril de l’exercice en cours, selon les données provisoires sur le portail du programme.

Programme de création d’emplois du Premier ministre (PMEGP)

Quel est le schéma : Le PMEGP offre des subventions liées au crédit aux micro-entreprises lancées dans les secteurs manufacturier et des services. Selon les détails du programme, conformément aux directives de la banque centrale, la configuration du projet (entreprise) coûtant jusqu’à Rs 10,00 lakhs dans le cadre du programme est exempte de garantie collatérale tandis que la CGTSME fournit une garantie collatérale pour le projet au-delà de Rs 5 lakhs et jusqu’à Rs 25 lakhs dans le cadre du régime PMEGP. Les groupes d’entraide, les institutions enregistrées auprès de la loi de 1860 sur l’enregistrement des sociétés, les sociétés coopératives de production et les fiducies caritatives sont également soutenus dans le cadre de ce programme.

Limite de crédit et comment faire une demande : Le programme facilite le soutien financier jusqu’à Rs 25 lakh pour les micro-entreprises à lancer dans le secteur manufacturier et jusqu’à Rs 10 lakh pour les entreprises du secteur des services. Les personnes âgées de plus de 18 ans et celles qui ont terminé leurs études jusqu’au huitième niveau au moins sont éligibles pour postuler au programme. Cependant, les unités existantes qui bénéficient de subventions gouvernementales dans le cadre d’un autre régime ne peuvent pas en faire la demande. Les candidatures peuvent être soumises via le site Web de Khadi et de la Commission des industries villageoises. Le taux d’intérêt est de 11-12 pour cent.

Les banques avaient sanctionné et déboursé des prêts à 84 793 micro-unités au cours de l’exercice 21, permettant ainsi l’emploi d’environ 6 78 344 personnes contre l’objectif d’aider 78 625 entrepreneurs et de générer des emplois estimés pour 6 29 000 personnes au cours de l’exercice. « Il s’agit de la meilleure performance du PMEGP depuis sa création en 2008-09. Ainsi, l’objectif fixé dans le cadre du PMEGP pour l’année 2020-21 a été dépassé malgré les défis du COVID 19 », a déclaré le ministre des MPME, Narayan Rane, partageant les données en réponse à une question posée à la Rajya Sabha en juillet de cette année.

Programme de subvention en capital lié au crédit (CLCSS)

Quel est le schéma : Le CLCSS vise catégoriquement à aider les micro et petites entreprises (MPE) à mettre à niveau leurs technologies pour une meilleure production. Le programme s’applique aux entreprises opérant dans les 51 secteurs spécifiés dans le cadre du programme, notamment les vêtements de confection, l’industrie biotechnologique, les cosmétiques, les meubles en acier, la pharmacie, la transformation des aliments, le cuir, etc. Les entreprises éligibles pourraient être des unités khadi, des unités villageoises, des unités industrielles de coco, des unités dirigées par des femmes entrepreneurs, etc.

Limite de crédit et comment faire une demande : Pour la mise à niveau technologique, le programme permet une subvention en capital de 15 pour cent de l’investissement dans les machines (sur le financement institutionnel jusqu’à Rs 1 crore utilisé par les MPE. La subvention maximale à fournir est de Rs 15 lakh. Les entreprises peuvent postuler en ligne via des institutions de prêt qui téléchargerait les demandes à l’agence nodale attachée. L’agence recommanderait ensuite la demande au MPME du Bureau du commissaire au développement (DC) pour fournir la subvention requise. Les fonds seraient ensuite transférés à l’agence qui transmettra le montant au prêteur Il est important de noter qu’un programme spécial de subvention de capital lié au crédit (SCLCSS) a également été lancé dans le cadre du National SC-ST Hub pour fournir une subvention de 25 pour cent aux entreprises dirigées par des entrepreneurs de castes ou de tribus répertoriées.

Selon les données du tableau de bord des MPME du gouvernement, 15 213 unités ont bénéficié d’une subvention de 1 102 crores de Rs au cours de l’exercice 21, contre 7 840 unités soutenues par une subvention de 546 crores de Rs au cours de l’exercice 20. Au cours de l’exercice 22, jusqu’à présent, 1 800 unités ont déjà été soutenues avec une subvention de 106 crore de roupies.

Prêts PSB en 59 minutes

Quel est le schéma : Le programme d’approbation de principe d’une demande de prêt en 59 minutes est une initiative de la Small Industries Development Bank of India (SIDBI) et lancé par le Premier ministre Narendra Modi en novembre 2018. Il permet des prêts à terme et des prêts de fonds de roulement, etc. ., pour les MPME pour l’achat d’installations et de machines, la mise à niveau technologique, l’expansion de produits, l’achat de matières premières, le développement d’infrastructures, etc. La période de décaissement est généralement de sept à huit jours tandis que le taux d’intérêt commence à 8,50 pour cent.

Limite de crédit et comment faire une demande : Le prêt va de Rs 1 lakh à Rs 5 crore à travers le programme de 59 minutes. Les candidats doivent s’inscrire sur le site Web des prêts PSB, créer un profil, fournir les détails financiers requis de l’entreprise et les coordonnées bancaires, puis sélectionner la banque et la succursale souhaitées auprès desquelles ils souhaitent obtenir le prêt. Il est important de noter que, selon les détails du programme, pour recevoir l’approbation de principe, l’emprunteur devra payer 1 000 Rs hors TPS. Le besoin de garantie est selon la discrétion du prêteur.

Le nombre de demandes sanctionnées via des prêts PSB en 59 minutes est passé de 2 12 091 crores de Rs jusqu’à la fin août de l’année dernière, à 2 34 905 prêts impliquant 78 409 crores de Rs au 30 septembre 2021. De même, les demandes déboursées ont augmenté. de 1 96 473 impliquant Rs 54 545 crores à 2 18 977 demandes en août de l’année dernière impliquant Rs 64 067 crores.

Inde debout

Quel est le schéma : Lancé en avril 2016 pour stimuler l’entrepreneuriat chez les femmes entrepreneurs et les entrepreneurs des castes/tribus répertoriées (SC/ST), le programme vise à faciliter les prêts bancaires à au moins un emprunteur SC/ST et à une femme emprunteur par agence bancaire pour la création d’une entreprise entièrement nouvelle. dans le secteur manufacturier, des services, des produits agroalimentaires et du commerce. Les entreprises entièrement nouvelles sont appelées les premières entreprises de l’entrepreneur dans le secteur respectif. Dans le cas où l’entreprise n’est pas une entreprise individuelle, l’emprunteur doit avoir une participation majoritaire d’au moins 51 pour cent.

Limite de crédit et comment faire une demande : Des prêts composites allant de Rs 10 lakh à Rs 1 crore peuvent être appliqués dans le cadre du programme de création d’une nouvelle entreprise. Le montant du prêt serait de 85 pour cent du coût du projet. Dans le cas où la contribution de l’emprunteur ainsi que le soutien de tout autre régime dépasse 15 pour cent du coût du projet, le régime ne s’appliquerait pas à l’emprunteur. Il est important de noter que les banques peuvent demander une garantie collatérale en plus de la sécurité primaire à leur discrétion. La période de remboursement est de sept ans avec une période moratoire pouvant aller jusqu’à 18 mois. Le prêt peut être appliqué à la succursale de la banque partenaire ou via le site Web Stand-Up India.

Jusqu’à présent, plus de 1,40 demandes de lakh impliquant Rs 33 359 crore ont été reçues, dont 1,22 lakh applications impliquant Rs 27 535 crore ont été sanctionnées par 367 prêteurs, selon les données de standupmitra.in. À partir de maintenant, le régime est valable jusqu’en 2025.

