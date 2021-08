Crédit universel: Boris a mis en garde contre la révolte alors que les avantages sociaux étaient réduits | Royaume-Uni | Nouvelles

Un député conservateur de haut niveau a dénoncé des niveaux « intolérables » de faim et de pauvreté dans sa circonscription aisée de comtés d’origine, et a exhorté les ministres à ne pas réduire le crédit universel. Steve Baker, qui est le député de Wycombe dans le Buckinghamshire et l’un des principaux partisans du Brexit, a dit aux ministres de ne pas ignorer la crise du coût de la vie à laquelle sont confrontées les personnes “en réel problème” dans des circonscriptions comme la sienne qui avaient été “basculées” financièrement par la pandémie.

Les commentaires interviennent après que Therese Coffey, ministre du Travail et des Retraites, a confirmé que l’augmentation du crédit universel pandémique de 20 £ par semaine sera retirée fin septembre.

Mme Coffey a fait pression pour la prolongation de l’augmentation, mais Boris Johnson et Rishi Sunak se seraient opposés et ont décidé de n’accorder aucune prolongation.

Le Guardian a signalé qu’un certain nombre de solutions de compromis, y compris celles qui cibleraient plus directement les enfants en situation de pauvreté, ont été proposées.

Cependant, le Trésor a clairement indiqué à plusieurs départements que les plans de dépenses doivent être respectés avec des augmentations d’impôts.

M. Baker a affirmé que le maintien de la majoration de 20 £ “n’était pas suffisant” et que le crédit universel devait être examiné afin de supprimer l’exigence selon laquelle les nouveaux demandeurs devaient attendre au moins cinq semaines pour un premier paiement.

L’exigence a été blâmée par beaucoup pour pousser les gens à s’endetter.

Un certain nombre de députés conservateurs de haut rang, dont six anciens secrétaires au travail et aux retraites, Sir Iain Duncan Smith, Damian Green, Esther McVey, Stephen Crabb, David Gauke et Amber Rudd, ont suggéré qu’ils étaient contre la coupe.

Six conservateurs se sont également rebellés sur la question après que les travaillistes ont forcé un vote en janvier avant l’annonce de la prolongation.

LIRE LA SUITE: L’avertissement de crédit universel car les travailleurs indépendants pourraient être coupés à partir d’aujourd’hui

Le député a déclaré: «J’ai répété à maintes reprises à mes collègues pendant mon mandat au Parlement que la pauvreté s’étendait à ma circonscription dans le sud du Buckinghamshire.

“Il est évidemment intolérable que quiconque ait faim n’importe où au Royaume-Uni.”

Selon M. Baker, bon nombre de ses électeurs ont souffert de la pression des bas salaires, du coût élevé du logement, de l’endettement et d’autres problèmes financiers provoqués par la pandémie de COVID-19.

Il a déclaré : « Dès que ce rapport est sorti, j’en ai parlé aux ministres.

« Je suis déterminé à aller au cœur de ce problème et à m’y pencher afin de pouvoir dire aux ministres : « Nous devons regarder au niveau de l’individu et du quartier où se trouve la pauvreté », et que nous ne continuons pas à ignorer des gens en difficulté dans des endroits comme Wycombe.

Il poursuit : « J’ai toujours cru, avec [former Tory welfare secretary] Iain Duncan Smith, que plus d’argent devrait aller dans le crédit universel.

“Ce sur quoi je suis absolument clair, c’est que lorsque les gens sont dans la pauvreté, nous dépensons énormément par le biais de l’État-providence et cela devrait clairement les aider, et ce n’est clairement pas le cas.”

Cependant, M. Baker a reçu des critiques de la part de politiciens locaux de l’opposition qui étaient mécontents d’avoir soutenu les réductions de la sécurité sociale dans le passé et ont voté avec le gouvernement l’année dernière pour s’opposer aux propositions visant à étendre le soutien aux familles des enfants sur les repas scolaires gratuits.

Le député a rejeté ces affirmations en déclarant: «Je ne vais pas m’asseoir ici aujourd’hui et passer en revue toute une liste de choses, des décisions difficiles prises pendant 11 ans au parlement et commencer à les annuler.

“Mais je vais dire que lorsque les gens passent au crédit universel, ils devraient simplement être payés immédiatement, et il ne devrait pas être question de le récupérer.”

Il a ajouté: «Il devrait y avoir plus d’argent dans le crédit universel pour s’assurer que non seulement les gens peuvent en vivre, mais qu’ils peuvent également tirer parti de l’augmentation du travail.

« C’est pourquoi je veux me pencher sur cette histoire. Cela devrait montrer à tout le monde que même un endroit comme Wycombe sait que nous devons faire plus pour briser ces cycles de pauvreté. »

Cependant, l’ancien candidat travailliste de Wycombe, Khalil Ahmed, a affirmé que M. Baker faisait “trop ​​peu, trop tard” pour régler le problème.

Ahmed a déclaré: “Steve Baker faisait partie du problème – et maintenant il se présente comme faisant partie de la solution.”

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Le crédit universel a fourni un filet de sécurité vital à six millions de personnes pendant la pandémie, et nous avons annoncé l’augmentation temporaire dans le cadre d’un ensemble de mesures de 400 milliards de livres sterling mis en place qui durera bien au-delà de la fin de la feuille de route .

« Nous nous concentrons maintenant sur notre plan pour l’emploi de plusieurs milliards de livres, qui soutiendra les gens à long terme en les aidant à acquérir de nouvelles compétences et à augmenter leurs heures ou à trouver un nouveau travail. »