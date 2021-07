Crédits d’ouverture de Black Widow: un examen plus approfondi de cette séquence qui sent l’esprit adolescent

in

Un indice sur les procédures de contrôle mental des veuves

Comme établi précédemment, la séquence de générique d’ouverture de Black Widow offre un aperçu de la façon dont Natasha Romanoff et d’autres jeunes filles comme elle sont transformées en veuves. Le processus implique tout, de l’entraînement avec des armes, des cours de danse classique et même de regarder des dessins animés violents de Disney, ce qui semble être l’une des méthodes de manipulation psychologique de la salle rouge. Comme Yelena Belova le fait remarquer à sa sœur adoptive à un moment donné, elle et d’autres n’ont pas été manipulées psychologiquement, mais chirurgicalement.

Les crédits présentent des gros plans des jeunes veuves en préparation pour ce qui est essentiellement une lobotomie qui ne peut être inversée qu’avec un antidote qui guérit Yelena pendant qu’elle est en mission pour en reprendre possession. Ceci est précédé par des couinements de porcs, qui préfigurent la démonstration de contrôle mental de Melina, symbolise la façon dont la salle rouge perçoit ces jeunes femmes impuissantes et ajoute brièvement un ton à Black Widow qui rappelle les films d’horreur comme la franchise Saw. En effet, c’est de loin le moment le plus horrible d’une séquence déjà profondément déprimante.